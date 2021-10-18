Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Ελληνορωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας Ν. Μαγνησίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14/10/2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνορωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας Ν. Μαγνησίας ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΕΖΙΔΗ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΙΝΙΝΑ
Β΄ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΡΗΓΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΟΥ
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡΑΠΙΔΗ
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓΟΥΡΙΔΗ
Επικοινωνία με τον Σύλλογο: τηλέφωνο: 6931404716 και e-mail: elenakarakezidi@gmail.com