Συναντήσεις σχολών γονέων και εφήβων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης Βόλου του Ε.Ο.Π.Α.Ε διοργανώνουν σχολές γονέων εφήβων βιωματικής εκπαίδευσης με τίτλο «Έφηβοι και γονείς: Σύγκρουση ή/και αντάμωμα».
Οι συναντήσεις θα αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις σύγχρονες εξαρτητικές συμπεριφορές, αρχές επικοινωνίας και όρια στο σχετίζεσθε.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του ΚΑΠΗ (πεζόδρομος Βελεστίνου) στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με 16:00 το απόγευμα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και να τα αποστείλουν στο email: [email protected] η τηλεφωνικά στο 2425023794.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.