Συναντήσεις σχολών γονέων και εφήβων στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης Βόλου του Ε.Ο.Π.Α.Ε διοργανώνουν σχολές γονέων εφήβων βιωματικής εκπαίδευσης με τίτλο «Έφηβοι και γονείς: Σύγκρουση ή/και αντάμωμα».

Οι συναντήσεις θα αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις σύγχρονες εξαρτητικές συμπεριφορές, αρχές επικοινωνίας και όρια στο σχετίζεσθε.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του ΚΑΠΗ (πεζόδρομος Βελεστίνου) στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με 16:00 το απόγευμα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και να τα αποστείλουν στο email: [email protected] η τηλεφωνικά στο 2425023794.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ