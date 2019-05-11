Τα ψηφοδέλτια για τις Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, θα αποτελούνται από τους εξής συνδυασμούς και υποψηφίους:
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ”
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια ΖΑΓΟΡΑΣ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΗΛΙΑ
2. ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
8. ΚΟΥΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
9. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
10. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΛΟΥΚΑ
11. ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΚΥΡΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ του ΡΟΥΣΣΟΥ
13. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΣΓΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
16. ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17. ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
18. ΧΡΥΣΑΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ
6. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΣΔΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ
10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Υποψήφια Δήμαρχος)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΤΕΡΨΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. ΣΤΙΒΑΧΤΗ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
16. ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17. ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
2. ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3. ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
9. ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
11. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
12. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ
13. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
15. ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΦΕΝΤΗ (ΕΝΤΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΛΕΧΩΝΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
17. ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
18. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΘΕΡΣΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΠ
11. ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13.ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινοτήτων μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων
Δημοτική ενότητα Ζαγοράς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ”
1. ΑΣΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΙΑΒΡΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΚΑΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΡΑΣΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΣΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
8. ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
9. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ
10. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΣΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΑΟΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
6. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
7. ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
8. ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΡΟΥΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
10. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
11. ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
KOINOTHTA ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΒΑΒΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
4. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
3. ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
4. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΝΑΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΡΙΟΥ
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ”
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΜΠΙΦΑΝΗ ΣΥΡΑΓΩ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΜΠΙΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
5. ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ
5. ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δημοτική ενότητα Μουρεσίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΒΡΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΟΥ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
4. ΜΠΟΝΚ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΤΕΟΥΣ
5. ΧΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΟΣ ΚΙΣΣΟΥ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΤΙΜΗ (ΝΤΕΜΗ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΕΡΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
“ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
3. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ
4. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
5. ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
3. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
5. ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΠΡΩΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
“Ανεξάρτητη κίνηση Αγίου Δημητρίου”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΒΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
2. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
6. ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινότητα ΑΝΗΛΙΟΥ
“ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΝΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Κοινότητα ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ
Τον υποψήφιο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ξουριχτίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
Β)Τον υποψήφιο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ξουριχτίου
ΠΑΤΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Γ)Τον υποψήφιο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ξουριχτίου
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ