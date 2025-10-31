Θ. Πετρόπουλος στο Ράδιο ΕΝΑ: Να προετοιμάσουμε ως χώρα σχέδιο εμβολιασμών για την ευλογιά

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ζητά ο τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ σε συνεννόηση με τους επιστήμονες και την ΕΕ

Να είμαστε προετοιμασμένοι ως χώρα με σχέδιο εμβολιασμών για την ευλογιά, ώστε στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του, τοπικά, είτε σε μεγαλύτερη έκταση, ζητά το ΠΑΣΟΚ, ενόψει και της αυριανή εκδήλωσης στη Λάρισα για τον πρωτογενή τομέα, την ευλογιά και τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Θανάσης Πετρόπουλος τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη και είπε ότι ο εμβολιασμός είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ζήτησε από την επιστημονική κοινότητα, οι κτηνίατροι, οι γιατροί, οι καθηγητές Πανεπιστημίου και η ΕΕ, πότε είναι η κατάλληλη περίοδος να την εφαρμόσουμε, αν χρειαστεί.

Αναφορικά με το ότι οι απόψεις για το θέμα του εμβολιασμού διίστανται, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι αυτή τη στιγμή διχάζουμε τη χώρα σε αντιεμβολιαστές και μη αντιεμβολιαστές, ένα παρόμοιο φαινόμενο που ζήσαμε την εποχή του Covid και πρόσθεσε ότι είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα και πρέπει να το αξιολογήσουμε και αν χρειαστεί να το αξιοποιήσουμε, πάντα σε συνεννόηση με τους επιστήμονες και την ΕΕ.

Ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη, από επερωτήσεις που έχουν καταθέσει και οι τρεις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

«Γεγονός είναι ότι τον Αύγουστο του 2024, που εμφανίστηκε η νόσος, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα ασφάλειας που θα έπρεπε, δεν εφαρμόστηκαν οι αποκλεισμοί των περιοχών και αυτή τη στιγμή τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε», ανέφερε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης.

Ο ίδιος είπε ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή στη χώρα μας, υπάρχουν πάνω από 500.000 νεκρά ζώα, ενώ ήδη είχαν χαθεί ζώα στη Θεσσαλία από τις πλημμύρες, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο καταρροϊκός πυρετός, πριν ένα χρόνο είχαμε την πανώλη και τώρα την ευλογιά, ου έχει οδηγήσει σε θανάτωση πάνω από 370.000 ζώα.

Ο κ. Πετρόπουλος διερωτήθηκε αν θα πρέπει από μια μονάδα να θανατώνεται το σύνολο των ζώων και τόνισε ότι η ΕΕ εφαρμόζει ένα πρωτόκολλο στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί στον παρελθόν στην ΕΕ, γιατί δεν υπήρχε αυτή η νόσος, το δοκιμάζουμε εμείς για πρώτη φορά και το πρωτόκολλο αυτό έχει γραφεί αρκετά χρόνια πριν. Όπως είπε θα πρέπει να εξεταστεί αν πρέπει να αναθεωρηθεί και να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Κτηνοτροφία ώρα μηδέν

Αναφορικά με την εκδήλωση της Λάρισας ο τομεάρχης αγροτικού τομέα είπε για το ΠΑΣΟΚ βρισκόμαστε στην κτηνοτροφία ώρα μηδέν.

Στην εκδήλωση θα κληθούν να μιλήσουν αγρότες, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και ενώσεων, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, το κάλεσμα που έγινε είναι πανεθνικό, ενώ κλήθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία και τις Σποράδες.

Όπως είπε, θα γίνει μια εισήγηση πέντε λεπτών από τον ίδιο για τις αγροτικές ενισχύσεις που δεν έχουν καταβληθεί, στην πρώτη ενότητα και στη δεύτερη μια πεντάλεπτη εισήγηση του ευρωβουλευτή Μαν. Χνάρη για την ευλογιά και τα προβλήματα της κτηνοτροφίας.

Επίσης θα θιγούν ζητήματα που θα θέσουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις, να τις καταγράψουμε, να τις σχολιάσουμε και να υιοθετήσουμε πολλές από αυτές, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας», ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος.

«Φέσι» στους αγρότες πάνω από 1 δις €

Για το θέμα των ενισχύσεων στους αγρότες, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι για πρώτη φορά από το 2014 που εφαρμόζεται αυτό το καθεστώς των ενισχύσεων δεν θα δοθεί προκαταβολή βασικής ενίσχυσης, λείπουν από την αγορά 573 εκ. €, που είναι τα «φέσια» τους κράτους στους αγρότες και αυτή τη στιγμή προστίθενται 450-500 εκ. € από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή πάνω από 1 δις €, χωρίς να υπολογίζεται ο ΕΛΓΑ.

«Τα χρήματα αυτά δεν λείπουν μόνο από το αγροτικό νοικοκυριό, αλλά από την οικονομία της υπαίθρου, καθώς πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η υπόλοιπη Ελλάδα ζει από αυτό», επισήμανε ο κ. Πετρόπουλος.

Δεν έχει σχέση του ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΕΠΕΚΕ και στο ότι δεν αφορά μόνο τη ΝΔ, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα, ο τομεάρχης αγροτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ είπε ότι όταν θες να μικρύνεις την ευθύνη, μεγαλώνεις την εικόνα και να πηγαίνεις 30 χρόνια πίσω.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έφερε στη Βουλή μια συγκεκριμένη δικογραφία και αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση και για ευθύνες που υπάρχουν από το 2019 ως το 2024», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, στην Ελλάδα πάντα γινόταν πανωγραψίματα και δινόταν λίγα παραπάνω στους αγρότες, αλλά άλλο αυτό που συνέβαινε, κάποιος να έχει 100 πρόβατα και να δηλώνει 120 και άλλο αυτό που έγινε, με άσχετους ανθρώπους με την αγροτική δραστηριότητα, πλούτισαν.

«Και τα δύο είναι κατακριτέα και επιλήψιμα, αλλά δεν μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Αυτή τη στιγμή διερευνώνται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με μια μεγάλη και καλοστημένη απάτη, η οποία αφορά ευρωπαϊκό χρήμα, που είναι δημόσιο χρήμα και το αφαιρεί από τους έλληνες αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος είπε ότι τα χρήματα αυτά που ήταν οι μειωμένες επιδοτήσεις των αγροτών, δεν πρόκειται να επιστραφούν. Ακόμη και αν τα πάρουμε από αυτούς που τα έκλεψαν, θα επιστρέψουν στην ΕΕ, ούτε καν στον κρατικό προϋπολογισμό και λείπουν από τις τσέπες των αγροτών που ήταν συνεπείς.

Ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι ήδη ίσως και 10.000 ΑΦΜ, βρίσκονται υπό έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε αποδεσμεύσει ο κ. Αυγενάκης και κάποιοι άλλοι πριν από αυτόν. Σε αυτά τα πρόσωπο είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙZA και των άλλων κομμάτων, όπως αυτό που αφορά τους απλούς παραγωγούς δεν έχει να κάνει με αυτούς που έστησαν το κύκλωμα. «Ο ¨φραπές¨ και ο ¨χασάπης¨ δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ ούτε αυτά τα 37 άτομα που συνελήφθησαν γιατί είχαν στήσει την πυραμίδα., έστω και αν η κυβέρνηση ψάχνει να βρει μεμονωμένες περιπτώσεις για να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης Ντίνος Στεργιόπουλος