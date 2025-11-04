Τιμητική εκδήλωση στην Αργαλαστή για τη δωρεά πυροσβεστικού οχήματος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας

Την Πέμπτη, 30-10-2025 το πρωί, πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας τιμητική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Αργαλαστή Δήμου Ν. Πηλίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ΚΕ.Γ.Ε) για την βράβευση και απόδοση τιμητικών αναμνηστικών πλακετών στην εταιρία «ΑΘΗΝΑ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ» με εκπρόσωπο τον Dr. Peter Riedl καθώς και στους «ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙ» οι οποίοι από κοινού προέβησαν στη δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Μαγνησίας για την ενίσχυση του πυροσβεστικού έργου του.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Διοικητής Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Θεσσαλίας Αρχιπύραρχος Γ.Κ. Αναστάσιος Καρατζάς ο οποίος εκ μέρους της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝ ΙΚΕ και τους «ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙ» για την γενναιόδωρη και ευγενική δωρεά τους. Απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της εταιρίας Dr. Peter Rield τον συνεχάρη και επικρότησε θερμά την πρωτοβουλία για τη δωρεά του πυροσβεστικού οχήματος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Αργαλαστής.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας Πύραρχος Γ.Κ. Νικόλαος Ιερεμίας ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους Δωρητές για την ανιδιοτελή προσφορά τους και τόνισε τη σημαντικότητα της ύπαρξης ενός σύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος στην περιοχή του Νοτίου Πηλίου που θα λειτουργήσει προσθετικά στο πυροσβεστικό έργο.



Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Ραμματάς ο οποίος αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της δωρεάς του πυροσβεστικού οχήματος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Αργαλαστής το οποίο θα ενισχύσει το πυροσβεστικό έργο και θα ατσαλώσει την προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο και με τη συμμετοχή του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής. Ευχαρίστησε τους δωρητές εκ μέρους του Δήμου Ν. Πηλίου εκφράζοντας την ευχή να ακουλουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα αυτών.

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση του ιστορικού της δωρεάς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του δωρηθέντος οχήματος από τον Προϊστάμενο Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αργαλαστής Επιπυραγό Γ.Κ Ιωάννη Σακελλαρίου ο οποίος αναφέρθηκε στην χρησιμότητα ενός υποστηρικτικού οχήματος στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Πηλίου σε συμβάντα παροχών βοήθειας και δασικών πυρκαγιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά του οχήματος και πλεονεκτήματα όπως την δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων πυροσβεστών σε ένα σύγχρονο όχημα 4χ4 με τον εξοπλισμό τους, την μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού ανάλογα του είδους του περιστατικού που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία, καθώς και την ασφάλεια και την ευελιξία σε απαιτητικά εδάφη του Νοτίου Πηλίου.

Ακολούθησε απονομή τιμητικών πλακετών στον Dr. Peter Riedl ως εκπρόσωπο της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ» από τον Διοικητή Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Αρχιπύραρχο Γ.Κ. Αναστάσιο Καρατζά και στους «ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙ» από τον Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας Πύραρχο Γ.Κ. Νικόλαο Ιερεμία.

Σε εξωτερικό χώρο έγινε επίδειξη του δωρηθέντος πυροσβεστικού οχήματος στους προσκεκλημένους και δεξίωση.

Στην τιμητική εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος Γ.Κ. Ευάγγελος Καραμήντζας, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ. Βόλου Αντιπύραρχος Γ.Κ. Ιωάννης Γιαννέλης, ο Διοικητής 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε Αντιπύραρχος Γ.Κ. Γεώργιος Κούργιας, η Διοικητής του Β’ Λιμενικού Τμήματος Αγ. Κυριακής Τρικερίου Υποπλοίαρχος Δημητρίου Χριστίνα, η Δασάρχης Βόλου κ. Χρύσα Παρδαβέλλα και ο Διευθυντής Διοικητικού Τμήματος και Οικονομικών Δήμου Ν. Πηλίου κ. Αθανάσιος Βήτος.

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ν. Πηλίου κ. Αθανάσιος Μπίτης, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Μαγνησίας, καθώς και δωρητές «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙ».

Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε ο Αντιπύραρχος Γ.Κ. Ηλίας Γκουρτζαλής, ενώ λήψη φωτογραφικού υλικού έγινε από τον Υπαρχιπυροσβέστη Γ.Κ. Αθανάσιο Βεντούρα.