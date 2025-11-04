Τρεις μόνιμοι νοσηλευτές στα ΚΥ Ζαγοράς και Αργαλαστής

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την πρόσληψη τριών μόνιμων υπαλλήλων επιτυχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, σε δομές υγείας της Μαγνησίας ανακοινώνει ο Διοικητής της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης.

Ειδικότερα, πρόκειται για υπαλλήλους ΤΕ Νοσηλευτικής, με τους δύο να τοποθετούνται στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και έναν στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς.

Οι επιτυχόντες υπάλληλοι, οι οποίοι ορκίστηκαν σήμερα στην κεντρική υπηρεσία της 5ης Υ.Πε. ενώπιον του από τον Διοικητή, αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα άμεσα, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω Κέντρων Υγείας.