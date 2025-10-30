ΑΑΔΕ: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν ειδοποιήσεις με πρόστιμα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εχοντας ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πολίτες, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Έχουν ήδη αποσταλεί ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, υλοποιούμενη μέσα από τη συνεργασία των προαναφερθέντων φορέων. Οι έλεγχοι εντοπίζουν οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, χωρίς καταβολή τελών ή χωρίς να έχουν περάσει τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρώσεις γίνονται σύμφωνα με τον Νόμο 5113/2024, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για τα οχήματα και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών με τις υποχρεώσεις τους, βασισμένη στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην αρχική φάση, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας: 100.971 σε φυσικά πρόσωπα και 7.810 σε νομικά για την ασφάλιση, ενώ 101.721 σε πολίτες και 8.316 σε εταιρείες για μη πληρωμή τελών. Οι ενημερώσεις γίνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Οι πολίτες που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν ειδοποιήσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ οι υπόλοιποι μέσω της ΑΑΔΕ. Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, η ενημέρωση γίνεται ταχυδρομικά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των ελέγχων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», ή στο oximata.gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

Ο στόχος της πρώτης φάσης είναι η ενημέρωση για τις παραλείψεις με ημερομηνία αναφοράς 25 Αυγούστου 2025, ώστε οι ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν εντός 15 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί θα λάβουν ειδοποιήσεις για πρόστιμα. Τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ενώ για μη πληρωμή τελών, το ύψος καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο οχήματος.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΑΔΕ, υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αξιοποιούνται επίσης δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος Για πρώτη φορά, γίνεται διασταύρωση δεδομένων από όλα τα μητρώα των αρμόδιων φορέων, τα οποία μέχρι τώρα παρουσίαζαν διαφορές και δυσκολίες για τους πολίτες. Με διαδικασίες καθαρισμού και ενοποίησης των στοιχείων, δημιουργείται ένας ενιαίος μηχανισμός που στοχεύει στην αποφυγή προβλημάτων και στη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/