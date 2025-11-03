Αναδρομικά έως 13.784 ευρώ για κύριες συντάξεις – Οι 3+1 κατηγορίες δικαιούχων συνταξιούχων

Πληρωμές αναδρομικών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων για 3 συν 1 κατηγορίες συνταξιούχων δρομολογούνται από τον ΕΦΚΑ στο επόμενο διάστημα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 100.000 συνταξιούχοι και τα αναδρομικά φθάνουν, και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν, τις 17.000 ευρώ.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες ανήκουν 32.000 συνταξιούχοι που περιμένουν να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός στις κύριες συντάξεις τους με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Τα αναδρομικά που δικαιούνται για τις κύριες φθάνουν (ενδεικτικά) ως και τις 13.784 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», στους 32.000 συνταξιούχους περιλαμβάνονται:

Παλαιοί συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 (πριν τον νόμο Κατρούγκαλου) στους οποίους είτε έγινε ο επανυπολογισμός με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, αλλά εκκρεμεί η πληρωμή των αναδρομικών από τις αυξήσεις που προέκυψαν, είτε δεν έγινε καθόλου ο επανυπολογισμός στις συντάξεις τους. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχον και συνταξιούχοι στους οποίους μπορεί να μην προκύψουν αυξήσεις εφόσον προκύψει προσωπική διαφορά από την παλιά σύνταξη. Νέοι συνταξιούχοι από 13 Μαΐου 2016 και μετά οι οποίοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και δεν έχει ολοκληρωθεί και σε αυτούς ο επανυπολογισμός συντάξεων από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Στους νέους συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω ο επανυπολογισμός με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης φέρνει αυξήσεις χωρίς το αγκάθι της προσωπικής διαφοράς.

Τα αναδρομικά του επανυπολογισμού για τους 32.000 συνταξιούχους ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019, ήτοι για 72 μήνες ως σήμερα.

Στις άλλες δύο κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Περίπου 25.000 συνταξιούχοι που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» έχουν δηλώσει διακοπή της απασχόλησής τους στον ΕΦΚΑ και βάσει νόμου θα έχουν επανυπολογισμό σε κύρια ή και επικουρική σύνταξη και θα πάρουν προσαύξηση για το διάστημα που παρέμειναν εργαζόμενοι μέχρι τη διακοπή της απασχόλησής τους. Περίπου 45.000 με 50.000 συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη μετά το 2015, οι οποίοι ως το 2014 είχαν αυξημένες εισφορές (άνω του 6%) στην επικουρική ασφάλιση και δικαιούνται προσαύξηση, η οποία δεν καταβάλλεται όπως προβλέπει ο νόμος σε όλες τις περιπτώσεις. Ο ΕΦΚΑ, αλλά και το υπουργείο Εργασίας στηρίζονται σε διαβεβαιώσεις στελεχών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα επανυπολογισμού επικουρικών συντάξεων και ότι όλες οι προσαυξήσεις λόγω αυξημένων εισφορών έχουν πληρωθεί.

Τα ντοκουμέντα όμως που αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ομολογούν το ακριβώς αντίθετο, και μάλιστα για ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν στα 67 με βαρέα ένσημα χωρίς να πάρουν την προσαύξηση που προβλέπει ο νόμος στην επικουρική τους σύνταξη.

Στην ίδια κατηγορία με επικουρική σύνταξη χωρίς προσαυξήσεις είναι και χιλιάδες συνταξιούχοι από Ταμεία τραπεζών στους οποίους το ΕΤΕΑΕΠ καθ’ ερμηνεία του νόμου θεωρεί ότι δεν δικαιούνται και δεν πρέπει να πάρουν την προσαύξηση για τις επιπλέον εισφορές επειδή τα Ταμεία τους (Εμπορικής, Πίστεως, ΑΤΕ, Εθνικής) εντάχθηκαν στο επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ) και μετέπειτα στο ΕΤΕΑΕΠ (περίπτωση Εθνικής) με υψηλότερες επικουρικές συντάξεις, χωρίς οι τράπεζες να συνεισφέρουν τα ανάλογα ποσά της μεταφοράς των συνταξιούχων. Η άποψη αυτή όμως είναι αυθαίρετη, καθώς τόσο για την Εμπορική, όταν έγινε η αποκρατικοποίησή της (2007), όσο και για την Εθνική, που «φόρτωσε» το ΛΕΠΕΤΕ στον ΕΦΚΑ το 2018, είχε προβλεφθεί η ανάλογη επιβάρυνση – οικονομική συμμετοχή στο κόστος καταβολής των επικουρικών συντάξεων από το ΙΚΑ και τώρα από τον ΕΦΚΑ.

Τα αναδρομικά με τα βελτιωμένα ποσοστά επανυπολογισμού

Αναδρομικά που κυμαίνονται ενδεικτικά από 444 ευρώ ως 12.182 ευρώ δικαιούνται οι 32.000 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός της κύριας σύνταξης με τα βελτιωμένα ποσοστά του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση).

Ιδού μερικά παραδείγματα από τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Συνταξιούχος που αποχώρησε με τον νόμο Κατρούγκαλου το 2018 και είχε 31 έτη ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 1.100 ευρώ έχει σύνταξη 782 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 789 ευρώ με αύξηση κατά 7 ευρώ και με αναδρομικά 502 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Νοέμβριο που 2025. Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 33 ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 1.950 ευρώ έχει σύνταξη 1.112 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 1.149 ευρώ με αύξηση κατά 37 ευρώ και με αναδρομικά 2.669 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Νοέμβριο που 2025. Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 35 ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 1.320 ευρώ έχει σύνταξη 940 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 994 ευρώ με αύξηση κατά 54 ευρώ και με αναδρομικά 3.871 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Νοέμβριο που 2025. Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 37 ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 2.100 ευρώ έχει σύνταξη 1.320 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 1.443 ευρώ με αύξηση κατά 123 ευρώ και με αναδρομικά 8.828 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Νοέμβριο που 2025 Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 38 ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 1.450 ευρώ έχει σύνταξη 1.076 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 1.173 ευρώ με αύξηση κατά 97 ευρώ και με αναδρομικά 6.981 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Νοέμβριο που 2025 Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 40 ασφάλισης με συντάξιμο μισθό 2.350 ευρώ έχει σύνταξη 1.574 ευρώ με όλες τις αυξήσεις από το 2023 ως το 2025. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη θα είναι 1.766 ευρώ με αύξηση κατά 191 ευρώ και με αναδρομικά 13.784 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Νοέμβριο που 2025.

Πώς μπορεί να διαπιστώσει ένας συνταξιούχος αν επανυπολογίστηκε η σύνταξή του;

Για να διαπιστώσουν οι συνταξιούχοι αν η σύνταξή τους επανυπολογίστηκε θα πρέπει να δουν στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα της κύριας σύνταξής τους να αναγράφεται σε ειδική στήλη «επανυπολογισμός σύνταξης με βάση τον νόμο 4670/2020». Εφόσον η ένδειξη αυτή υπάρχει, τότε θα πρέπει να ελέγξουν αν έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, ή αν έχει μηδενιστεί, που σημαίνει ότι αυξήθηκε και η σύνταξη. Στους παλαιούς συνταξιούχους η προσωπική διαφορά φαίνεται στη στήλη του ενημερωτικού που αναφέρει την «Ανάλυση πληρωμής σύνταξης». Οι συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016 δεν έχουν κατά κανόνα προσωπική διαφορά και η όποια αύξηση του επανυπολογισμού φαίνεται άμεσα στην τσέπη.