Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας – Τα νέα πρόστιμα

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, και πλέον οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αν και τα ποσά παρέμειναν αμετάβλητα, από φέτος υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Τα κλιμακωτά πρόστιμα

Το νέο σύστημα κυρώσεων προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με την καθυστέρηση της εξόφλησης από τον υπόχρεο.

Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Ψηφιακή ακινησία

Υπενθυμίζεται, επίσης, πώς από φέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα.

Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026 και η δήλωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να ισχύσει.

Πηγή: cnn.gr