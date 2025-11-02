Άνοδος στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το Νοέμβριο – Δείτε όλες τις τιμές

Άνοδο ακολούθησαν τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το Νοέμβριο, ακολουθώντας έτσι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη χονδρική.

Εντός του Οκτωβρίου σημειώθηκε αύξηση 21% στη χονδρική τιμή, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των προμηθευτών να ανεβάσει τις τιμές της. Μεσοσταθμικά τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος βρίσκονται αυτό το μήνα κοντά στα 18-19 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Το εύρος τους κυμαίνεται από τα 13,9 λεπτά έως τα 25,2 λεπτά.

Αναλυτικά η εικόνα για το Νοέμβριο έχει ως εξής:
stigmiotypo othonis

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι αντίστοιχη άνοδος παρατηρείται και στα κίτρινα, κυμαινόμενα τιμολόγια, που εξ ορισμού ακολουθούν τις διακυμάνσεις της χονδρικής μήνα με το μήνα. Στον αντίποδα, όσοι έχουν μπλε τιμολόγιο δεν επηρεάζονται από τη μηνιαία πορεία της χονδρικής, έχοντας εξασφαλίσει σταθερή τιμή για περίοδο ενός τουλάχιστον έτους.

Πλέον, μετά τις ανατιμήσεις απομένει να φανεί η αντίδραση της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι τόσο το ΥΠΕΝ, όσο και ο πρωθυπουργός παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά λιανικής. Έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα γίνει ανεκτή η οποιαδήποτε τάση κερδοσκοπίας, αν δηλαδή τα τιμολόγια ανεβαίνουν δυσανάλογα σε σχέση με τη χονδρική.

Επίσης, οι νέες τιμές φέρνουν πιο κοντά και το ενδεχόμενο επιδότησης, ιδίως αν η ανοδική τάση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

