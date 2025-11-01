Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο Action24 με αφορμή τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ για κλείσιμο καταστημάτων και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, τόνισε πως «πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ταχυδρομεία, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη καθώς αλλάζει δραματικά η αγορά και οι επιστολές έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας – τελευταία ήταν το 2023 – με κλείσιμο καταστημάτων. Και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι ολοφάνερο ότι πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις γιατί διαφορετικά θα κλείσουν και αυτό θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές τους. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Πρόσθεσε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager, η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.