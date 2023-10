Εντυπωσίασε η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. με 12 βραβεία στα Super Market Awards 2023!

0 Shares Share Tweet

Μεγάλη νικήτρια αναδείχτηκε η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στα Super Market Awards 2023 με 12 βραβεία και κορυφαίες διακρίσεις. To Platinum Award της διοργάνωσης απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία Καινοτόμο Πρόγραμμα “SINON” της εταιρείας που βαθμολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως ενότητας και κατηγορίας. Τον τίτλο του Top Rated Project στην Ενότητα Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ κατέκτησε επίσης η πρωτοβουλία Καινοτόμο Πρόγραμμα “SINON” και παράλληλα το ίδιο έργο απέσπασε και βραβείο Gold. Το έργο SINON είναι ένα καινοτόμο σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης των εχθρών υγειονομικής σημασίας σε αποθήκες τροφίμων με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (IoT). Η εταιρεία Μασούτης επενδύει συνεχώς στον ψηφιακό μετασχηματισμό και δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διασφάλιση ποιότητας.



Τα βραβεία που κέρδισε η εταιρεία Μασούτης είναι:

 Platinum Award, Top Rated Project Award, Gold Award για το έργο SINON στην κατηγορία Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας & Υγιεινής.

 2 Gold Awards για το έργο NeuroMkt ένα στην κατηγορία Μάρκετινγκ & Διαφήμιση και ένα στην κατηγορία Big Data & Marketing Analytics.

 Gold Award για το έργο Smart Mas Retail: from Digitized Market Research to Location Analytics στην κατηγορία Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες.

 Gold Award για το έργο Μασούτης Marketplace – Οι Συνεργάτες μας στην κατηγορία Omni channel καινοτομίες.

 Silver Award για το έργο Self Shopping στην κατηγορία Πρότυπο Κατάστημα.

 Silver Award για το έργο Μερίδια Μas στην κατηγορία Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης και Bronze Award στην κατηγορία Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα.

 Silver Award για τη συνεργασία Μασούτης – Wolt στην κατηγορία Συνεργασιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 Bronze Award για το e-shop Masoutis στην κατηγορία Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ.

Η τελετή απονομής του θεσμού των Supermarket Awards 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, στο Sofitel Athens Airport με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κλάδου των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους.

H εταιρεία Μασούτης που επιδεικνύει διαρκή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της, επενδύει συνεχώς σε υποδομές και τεχνολογία και επιβραβεύεται για έργα που την καθιστούν επάξια στις κορυφαίες του κλάδου.