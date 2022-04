Επιδότηση στέγασης: Ο διοικητής του ΟΑΕΔ εξηγεί πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

10 Shares Share Tweet

Τον «σκελετό» του προγράμματος στήριξης στέγασης από τον ΟΑΕΔ που θα αφορά κυρίως νέα ζευγάρι ανέλυσε το πρωί της Παρασκευής ο διοικητής του οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως είπε το πρόγραμμα θα «τρέξει» με βάση το αποθεματικό και την ακίνητη περιουσία που έχει ο ΟΑΕΔ από την Εργατική Εστία, σημειώνοντας ότι από την επανεκκίνησή του θα ωφεληθούν κυρίως νέα ζευγάρια.

«Θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και πρόβλεψη για επιδότηση ενοικίου, επιδότηση αγοράς και άτοκα δάνεια», είπε και συμπλήρωσε πως, «κοιτάμε πολλά σενάρια και να ανακοινωθούν σύντομα».

Ο κ. Πρωτοψάλτης εξήγησε και πώς θα λειτουργεί η απομάκρυνση του ανέργου από τον ΟΑΕΔ, αν δηλαδή του προσφέρουν τρεις φορές εργασία και αρνηθεί. «Ο άνεργος θα φτιάχνει το βιογραφικό και εργασιακό του προφίλ με τον εργασιακό του σύμβουλο, ο οποίος και θα τον ενημερώνει όταν θα βρίσκεται δουλειά που αντιστοιχεί με τα προσόντα και την προϋπηρεσία του. Εφόσον ο εργαζόμενος εμφανιστεί στο ραντεβού με τον εργοδότη και δεν επιλεγεί, παραμένει επιδοτούμενος, όχι όμως αν αρνηθεί τρεις φορές θέσεις που του αρμόζουν, στον προτεινόμενο εργοδότη» είπε ο διοικητής του ΟΑΕΔ ξεκαθαρίζοντας πως το μέτρο δεν αφορά στους πρώτους 12 μήνες επιδότησης, ενώ αναφορικά με το εισοδηματικό κριτήριο των 20.000 ευρώ που μπαίνει ως «κόφτης», είπε ότι πρόκειται για κριτήριο με προσαύξηση – όπως το επίδομα θέρμανσης ανάλογα με τα τέκνα – και στην περίπτωση που υπερβαίνει ο άνεργος το όριο, δεν χάνει το επίδομά του, αλλά άλλες παροχές όπως, οι δωρεάν μετακινήσεις, οι Κοινωνικός Τουρισμός και η μοριοδότηση σε εργασία.

Έπιδότηση ενοικίου και rent to own σε νέα ζευγάρια

To σχέδιο του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ περιλαμβάνει την παραχώρηση, με συμβολικό ενοίκιο και άτοκο δάνειο, κατοικιών σε νέα ζευγάρια.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει για την κοινωνική κατοικία το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά» που κατατέθηκε στη Βουλή, ο ΟΑΕΔ αναμένεται να ενεργοποιήσει την κατασκευή, ανακατασκευή και παραχώρηση/ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ( ΣΔΙΤ), προκειμένου να διευκολυνθούν εκτός από τους μισθωτούς και τους άνεργους, οι νέοι και τα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους.

Η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής από τον ΟΑΕΔ, που έχει «παγώσει» εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την επιδότηση ενοικίου καθώς και την επιχορήγηση επιδοτούμενου δανείου σε δικαιούχους του. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί και το μοντέλο rent to own (συμφωνία ενοικίασης για ορισμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητα αγοράς πριν από τη λήξη της μίσθωσης).

Το μοντέλο που υπάρχει εδώ και καιρό στο εξωτερικό, στοχεύει ακριβώς στο να διευκολύνει την αγορά ακινήτου για τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να καταβάλουν αμέσως ολόκληρο το απαιτούμενο ποσό αγοράς ενός σπιτιού και δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Έτσι πληρώνουν το ενοίκιο που θα συμφωνήσουν με τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας τη δυνατότητα να αγοράσουν το ακίνητο το οποίο νοικιάζουν σε προκαθορισμένο χρόνο και με προνομιακό τίμημα, λαμβάνοντας άτοκο δάνειο.

Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ο ενοικιαστής στην αγορά του ακινήτου καθορίζεται με βάση τη συμφωνία που έχουν κάνει με τον Οργανισμό.