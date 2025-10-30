Φορολοταρία: Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε την φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.
Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.
Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει.
