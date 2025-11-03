Hλεκτρονικό τιμολόγιο: Για το 2026 μετατείθεται η καθολική εφαρμογή του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για το επόμενο έτος μετατίθεται η καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ertnews, λόγω του παγώματος των διαδικασιών έκδοσης του ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας για χρέη στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

Η αδυναμία έκδοσης κοινής ενημερότητας για χρέη στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ συντελείται λόγω ασύμβατων πληροφοριακών συστημάτων των παραπάνω φορέων.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή λειτουργία παίρνει νέα αναβολή, συντηρώντας την πολυπλοκότητα των συναλλαγών με την Εφορία και κατ’ επέκταση την ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων.

Η αναβολή της ενιαίας ενημερότητας έρχεται να προστεθεί στη μετάθεση για το 2026 της καθολικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού τιμολογίου στη χώρα μας, καθώς και της επέκτασης του ψηφιακού πελατολογίου, με το αιτιολογικό ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πλήρη υιοθέτηση των παραπάνω λειτουργιών από τις επιχειρήσεις.

Ειδικά για το νέο ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας- το οποίο θα εκδίδεται σε πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν οφειλές στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ– οι καθυστερήσεις συναρτώνται με τα τεχνικά εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι τα δύο πληροφοριακά συστήματα δεν «επικοινωνούν» ακόμη μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά ανέφικτη προς το παρόν την έκδοση κοινής ενημερότητας.

Η …πορεία του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας ξεκίνησε το 2022. Αν και το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο του 2024, αρχικώς μετατέθηκε για το 2025 και τώρα- όπως όλα δείχνουν- πάει για το 2026, εκτός και αν υπάρξει νέα αναβολή.

Σύμφωνα με τον νόμο 4934/2022 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να εκδίδει κοινό Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το έγγραφο θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία μορφή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σήμερα στα ξεχωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα έχει πλήρη ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και δικαστικές αρχές.

Η πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας, τα απαιτούμενα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, διασφαλίζοντας ότι η έκδοση του πιστοποιητικού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία. Ωστόσο, για να μπορέσει κάποιος να λάβει το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπως, για παράδειγμα στην μεταβίβαση ενός ακινήτου, η συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό ή στην είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, θα πρέπει να μην έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος οφείλει έστω και σε έναν από τους δύο φορείς, η έκδοση του πιστοποιητικού θα απορρίπτεται αυτόματα, έως ότου ρυθμίσει ή εξοφλήσει τα χρέη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς τους δύο φορείς ξεπερνούν τα 160 δισ. ευρώ (111,6 δισ. ευρώ, είναι τα χρέη προς την Εφορία και περίπου 50 δισ. προς τον ΕΦΚΑ).