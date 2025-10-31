Κλειδώνει το μητρώο ενοικίων – Στο τραπέζι τριετής απαλλαγή φόρων για 2η ευκαιρία σε εποχικά απασχολούμενους

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη θέσπιση μητρώου ενοικίων (μισθωμάτων) φαίνεται πως έχει καταλήξει πολιτικά το οικονομικό επιτελείου προκειμένου να δώσει ώθηση στο άνοιγμα κλειστών ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρους συνομιλητές του οικονομικού επιτελείου, έχει σχεδόν κλειδώσει το σενάριο της θέσπισης ενός μητρώου στο οποίου θα καταγράφεται ο βαθμός συνέπειες των ενοικιαστών προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και αυτό προκειμένου ο κάθε ιδιοκτήτης να μπορεί να έχει εικόνα -με την άδεια του υποψηφίου ενοικιαστή– το αν και κατά πόσο ο τελευταίος έχει υπάρξει συνεπής στις υποχρεώσεις του προς παλιότερους ιδιοκτήτες των οποίων ενοικίαζε τα ακίνητα και να μπορεί εν μέρει τουλάχιστον άφοβα (στην περίπτωση που ήταν κάποιος υποψήφιος ενοικιαστής συνεπής στο παρελθόν στις πληρωμές ενοικίων) να ανοίξει το ακίνητο του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το «χρονόμετρο» του σχεδιαζόμενου Μητρώου συνέπειας πληρωμής ενοικίων θα «γραφεί» την τελευταία εκάστοτε 2ετία.

Το εν λόγω Μητρώο σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ από την άνοιξη του 2026 και συνεπώς θα καταγράψει στοιχεία σε σχέση με τη συνέπεια των υποψηφίων ενοικιαστών μετά την άνοιξη του 2024. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων ανέφεραν στο newsit.gr πως το μητρώο μισθωμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε μείωση των ενοικίων καθώς η φερεγγυότητα ενός υποψηφίου ενοικιαστή θα ήταν – από μία άποψη – ένα κίνητρο για τον ιδιοκτήτη να κατεβάσει το ενοίκιο.

Από την άλλη μεριά, όμως, ενδεχομένως το εν λόγω μητρώο να απέκλειε πολλούς υποψηφίους ενοικιαστές, οι οποίοι ακόμα και αν μπορούσαν εφεξής να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, θα «καίγονταν» από παλιότερη ασυνεπή στάση τους, είτε προς άλλους ιδιοκτήτες, είτε προς το δημόσιο, είτε ακόμα και τις τράπεζες (καθώς ένας ιδιοκτήτες θα μπορούσε να λάβει -με την άδεια του υποψηφίου ενοικιαστή- «πιστοποιητικό φερεγγυότητας» για χρέη στην εφορία, τις τράπεζες κλπ.)

Παράλληλα, θα «τρέξουν» από το 2026 το Μητρώο πιστοληπτικής ικανότητας με καταγραφή των χρεών κάθε πολίτη προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, κλπ.) στο οποίο αναμένεται να ενσωματωθεί το μητρώο μισθωμάτων, το Μητρώο πιστώσεων (για χρέη προς τράπεζες και servicers) και το μητρώο – ομπρέλα, δηλαδή το Μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους στο οποίο θα ενσωματωθούν στοιχεία από τα δύο προαναφερθέντα μητρώα (μητρώο πιστοληπτικής ικανότητας και μητρώο πιστώσεων).

Την ίδια ώρα στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου έχει πέσει σενάριο (το οποίο δεν έχει ακόμα κλειδώσει πλην όμως εξετάζεται σοβαρά) περί παροχής δεύτερης ευκαιρίας στην απαλλαγή από φόρο ενοικίων για τρία χρόνια για το άνοιγμα ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και για τους εποχικά εργαζομένους στην εστίαση και τον τουρισμό υπό το καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν και δεν έχει ακόμα ωριμάσει πολιτικά, στο συρτάρι του ΥΠΟΙΚ βρίσκεται σενάριο για απαλλαγή από φόρο ενοικίου για τρία χρόνια σε όποιον ιδιοκτήτη ανοίξει για μακροχρόνια ενοικίαση (ανεξάρτητα από το αν το είχε πριν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης ή όχι).

Πηγή: newsit.gr