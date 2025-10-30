Μήνυμα ανόδου στέλνει η χονδρική για τα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αύξηση σχεδόν 20 ευρώ σημείωσε η τιμή στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, από τα 92 ευρώ του Σεπτεμβρίου, η χονδρική κλείνει το μήνα που διανύουμε κοντά στα 111 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη αν τη συγκρίνουμε με τα 73 ευρώ του Αυγούστου. Κατ’ επέκταση, διαμορφώνεται πλέον ένα περιβάλλον που υποδεικνύει αυξήσεις και στα τιμολόγια λιανικής που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος το Νοέμβριο.

Κυρώσεις και επιδοτήσεις στη φαρέτρα του ΥΠΕΝ

Μια ματιά στα τρέχοντα πράσινα τιμολόγια μας δείχνει ότι κυμαίνονται από τα 12,9 λεπτά της ΔΕΗ μέχρι τα 22,8 λεπτά αυτό το μήνα, με το μέσο προϊόν κοντά στα 16-17 λεπτά.

Αν οι προμηθευτές προβούν σε αυξήσεις, τότε αυτομάτως το ΥΠΕΝ θα κληθεί να λάβει δύο σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις:

Πρώτον, να κρίνει αν τις θεωρεί δικαιολογημένες με βάση την εικόνα στη χονδρική. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει τις εταιρείες ότι δεν θα ανεχθεί παράλογες ανατιμήσεις και ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σε μια τέτοια περίπτωση.

Ακόμα, όμως, και αν οι αυξήσεις είναι αναλογικές, το υπουργείο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε νέες επιδοτήσεις. Επιμέρους ζήτημα είναι και το ποιους θα αφορούν τα μέτρα, δηλαδή αν θα ενισχυθούν μονάχα τα νοικοκυριά ή και οι επιχειρήσεις της χώρας.

Τα αίτια της ανόδου

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου έχει παραμείνει από σταθερή έως πτωτική το τελευταίο δίμηνο. Καθώς επηρεάζει σημαντικά το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας, οι αιτίες της πρόσφατης ανατίμησης θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού.

Έτσι, οι ειδικοί παραπέμπουν στη μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ και στο διεθνή παράγοντα. Οι χώρες της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης είχαν συνολικά ακριβότερες τιμές το τελευταίο δίμηνο και συμπαρέσυραν και τη δική μας αγορά σε ένα βαθμό.

Μπορεί το φαινόμενο να μην έλαβε διαστάσεις κρίσης, όπως πέρυσι το καλοκαίρι, όμως εξακολουθεί να κάνει την εμφάνισή του. Στο επίκεντρο βρίσκονται η περιορισμένη συνδεσιμότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη και η μειωμένη διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών λόγω ξηρασίας.

Πηγή: newsit.gr