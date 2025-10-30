Μυτιληναίος: Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος ενέργειας, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Tην πεποίθησή του, ότι η Ελλάδα πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξέφρασε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Ωστόσο, αναφερόμενος στο κόστος ενέργειας, υπογράμμισε ότι δεν είναι αισιόδοξος για το κόστος ενέργειας, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη.

Σχετικά με τον Τραμπ και τις συνομιλίες με την Κίνα, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι δεν έχει ξαναδεί τόσο μεγάλη επιρροή σε τόσο σύντομο διάστημα από έναν πρόεδρο. Όπως τόνισε, ο κ. Τραμπ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου μέσα σε λίγους μήνες. Σημείωσε ότι οι Κινέζοι ασκούν τελείως διαφορετική πολιτική, με ορίζοντα 20ετίας ή 50ετίας. Μέχρι τώρα, η σχέση ΗΠΑ – Κίνας είναι δύσκολη, τόνισε ο κ. Μυτιληναίος και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Κινέζοι έχουν τον τρόπο να αμυνθούν στις εμπορικές πολιτικές.

Μυτιληναίος: H Ευρώπη έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος από την ανταγωνιστικότητα που είχε

«Δυστυχώς η Ευρώπη έχει μείνει τελείως έξω από το γεωπολιτικό παιχνίδι, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος από την ανταγωνιστικότητα που είχε» τόνισε στη συνέχεια ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, που πρόσθεσε ότι «έχοντας χάσει το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας, έχοντας χάσει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές σε όλον τον πλανήτη και έχοντας να αντιμετωπίσει τον τυφώνα Τραμπ, η Ευρώπη έχει χάσει στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων όπου αποφασίζονται οι τύχες του πλανήτη. Συνηθίζω να λέω ότι η Ευρώπη πέρασε τα καλύτερα 80 χρόνια της μετά τον πόλεμο. Τώρα αυτό το soft power που εξήγαγε σε όλο τον κόσμο η Ευρώπη, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αντικαταστάθηκε από το hard power. Αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, δεν μιλάει ούτε ο Μπετόβεν, ούτε ο Μπαχ. Εκεί συγκεντρώνεται η ισχύς και η Ευρώπη ακολουθεί. Αυτό έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Έρχεται ο Τραμπ και λέει θα βάλω δασμούς 30% στην Ευρώπη. Στο τέλος συναντιέται με την κ. Φον ντερ Λάιεν, συμφωνεί στο 15% και φεύγει».

Στρατηγικός ρόλος του φυσικού αερίου τις επόμενες δεκαετίες

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι οι αγορές ενέργειας σταδιακά σε παγκόσμια βάση ενώνονται. Όπως τόνισε, το φυσικό αέριο γίνεται ένα commodity σαν το πετρέλαιο και θα παίζει στρατηγικό ρόλο και τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα, τόνισε πως η Ευρώπη στηρίχθηκε πολύ στο ρωσικό αέριο και στο ρωσικό πετρέλαιο για να πραγματοποιήσει το οικονομικό θαύμα του μεταπολέμου μέχρι πριν 5 χρόνια. Επεσήμανε πως δεν υπάρχει Έλληνας που να μην καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Εμείς οι Έλληνες έχοντας υποφέρει από εισβολή στην Κύπρο, έχουμε στο πετσί μας τι σημαίνει» σημείωσε.

«Έχουμε φθηνό ρεύμα στα νοικοκυριά και πανάκριβο στη βιομηχανία»

Τέλος, ο πρόεδρος της Metlen, υποστήριξε πως «δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος ενέργειας, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη». Σημείωσε ότι παρά το μεγάλο κόστος, το ρεύμα στην Ελλάδα είναι από τα 2-3 φθηνότερα στην Ευρώπη, αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά στους μισθούς. «Σε απόλυτες τιμές, έχουμε στην Ελλάδα φθηνό ρεύμα στα νοικοκυριά και πανάκριβο ρεύμα στη βιομηχανία. Είναι πολιτικό το θέμα» υπογράμμισε.