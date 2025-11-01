Νωρίτερα θα «πληρωθεί» η επιστροφή ενοικίου – Κατάθεση από τις 28 Νοεμβρίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις 28 Νοεμβρίου – και όχι στις 30 – θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την πρώτη ετήσια επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξη του το πρωί της Πέμπτης 30/10.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά. «Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ, όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.





Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η προαναγγελία του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη, όπου είχε αναφέρει: «30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους».