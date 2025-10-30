Πιερρακάκης: Έχουμε επιχειρήσεις που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές παγκοσμίως

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Στην Ελλάδα έχουμε επιχειρήσεις που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο φάσμα. Όλο αυτό έρχεται και συναρτάται με την εθνική μας πολιτική: τα εμπόδια που κι εμείς τώρα πρέπει να αφαιρέσουμε από την οικονομία, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την οποία μιλάμε πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την τοποθέτησή του στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής στο Ζάππειο.

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στις εκθέσεις του Μάριο Ντράγκι και του Ενρίκο Λέτα, «προκειμένου η Ευρώπη να αποκτήσει την ανταγωνιστικότητα που δεν έχει σήμερα».

Ο Υπουργός σημείωσε πως ως «κράτη-μέλη έχουμε αόρατους δασμούς μεταξύ μας, στον χώρο των υπηρεσιών και της μεταποίησης και αυτό αντανακλά στην ανάπτυξη», αναγνωρίζοντας πως «θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει κι άλλα ως Ευρώπη».

«Είναι σαφές ότι έχουμε ένα φάσμα εκκρεμοτήτων μπροστά μας», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε: «Για να συνεχίσει να πετυχαίνει η Ελλάδα, πρέπει να αξιοποιήσει την παρουσία της στην Ευρώπη περισσότερο. Στην ΕΕ δεν χρειαζόμαστε 27 πετυχημένες οικονομίες, χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά εν τοις πράγμασι».

«Θα φέρουμε νόμο για ιδρύματα από τον 19ο αι., των οποίων η περιουσία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί, για να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε», ανακοίνωσε ο Υπουργός για να προσθέσει: «Αυτά τα συζητάμε από εποχές μνημονίων. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα μπορέσουν να απελευθερώσουν τον αναπτυξιακό στόχο. Έχουμε πολλές δυνατότητες που δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη».

Ο Υπουργός Οικονομικών, έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου: «πρέπει να αλλάξει, έχει αλλάξει, απλώς δεν έχει αλλάξει πλήρως ακόμη. Έχουμε μια μεγάλη οικονομική και ψηφιακή κατάκτηση. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έχουμε όμως δύο εκκρεμότητες: εξαγωγές και επενδύσεις».

Πηγή: newmoney.gr