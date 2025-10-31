Πώς η ευλογιά απειλεί την αγορά φέτας – Kαμπανάκι στη γαλακτοβιομηχανία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αυξάνεται ραγδαία η ανησυχία στην γαλακτοβιομηχανία της χώρας σε σχέση με την πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και τις επιπτώσεις της ιδίως στην τιμή της φέτας.

Κύκλοι της γαλακτοβιομηχανίας με τους οποίους ήλθε σε επαφή το newsit.gr αναφέρουν πως ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχει αυξηθεί η τιμή της φέτας είναι πως το προϊόν αυτό χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες και είχε παραχθεί με τιμές που αντιστοιχούν σε ύψος παραγωγής μεγαλύτερο από το υφιστάμενο, καθώς δεν είχε μεσολαβήσει ο θάνατος τόσων προβάτων όσων έχουν φτάσει σήμερα..

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως κατά τον τρέχοντα μήνα, ο οποίος τελειώνει σήμερα (31.10.25) θα έχουμε επιπλέον σημαντική αύξηση των θανατωθέντων αιγοπροβάτων, γεγονός που θα μειώσει ακόμα περισσότερη μείωση της παραγωγής γάλακτος, η οποία ήδη φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 40%!

Σημειώνεται πως η φέτα είναι προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), κάτι που απαγορεύει την χρήση αιγοπρόβειου γάλακτος από άλλη χώρα πλην της Ελλάδας.

Μ΄ άλλα λόγια, κύκλοι της γαλακτοβιομηχανίας βρίσκουν σχεδόν αναπόφευκτη τους αμέσως μήνες την αύξηση της τιμής της φέτας, γεγονός που είναι ιδιαίτερα αρνητικό όχι μόνο την εγχώρια ζήτηση, αλλά και τη διεθνή καθώς ειδικά η τελευταία αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο με άλλους τύπους τυριών, όπως το «λευκό τυρί» και προπαντός με το πρόβειο και κατσικίσιο γιαούρτι.

Τα παραπάνω προϊόντα, τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης στην Ελλάδα, μπορούν να παραχθούν και με εισαγόμενο γάλα και καθώς δεν υπάρχει μείωση της διεθνούς παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος (μιας και η ευλογιά είναι μόνο εθνικό φαινόμενο αυτήν την περίοδο), δεν αναμένεται καμία αύξηση της τιμής τους.

Πηγή: newsit.gr