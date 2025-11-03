Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης – Ποιοι θα λάβουν έως και 1200 ευρώ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στα μέσα του Δεκεμβρίου αναμένεται να γίνει η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 το οποίο θα αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν σταδιακά έως τον Ιούλιο του 2026.

Συγκεκριμένα, η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση, η οποία αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.

Οδηγός για το myΘέρμανση και τα δικαιώματα

Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν στην πλατφόρμα myΘέρμανση τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας. Στη συνέχεια επιλέγουν το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας που επιθυμούν να επιδοτηθεί, είτε πρόκειται για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Προτού οριστικοποιηθεί η αίτηση, απαιτείται η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο δικαιούχος είναι κύριος ή συνδικαιούχος, ώστε να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Επίδομα θέρμανσης και δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες ή πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα αφορά τη θέρμανση κύριας κατοικίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιόκτητη ή μισθωμένη, και καλύπτει κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, αν υποβάλλουν χωριστή δήλωση.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως 800 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως Κοζάνη, Ελάτη, Πάπιγκο, το ποσό προσαυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας έως 1.000 ευρώ.

Σε ακόμα πιο ψυχρές περιοχές, όπως Μέτσοβο, Νευροκόπι, Βελούχι, Νυμφαίο, Περτούλι, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, το επίδομα αυξάνεται κατά επιπλέον 25%, φτάνοντας έως 1.200 ευρώ.