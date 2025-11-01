Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις 28 Νοεμβρίου – και όχι στις 30 – θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους.

Επιστροφή ενοικίου

Μάλιστα, την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει και η καταβολή των ποσών για την πρώτη ετήσια επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξη του το πρωί της Πέμπτης 30/10.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ, όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η προαναγγελία του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη, όπου είχε αναφέρει: «30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους».

Πηγή: cnn.gr