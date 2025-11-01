Ρεύμα: Ακριβότερα τα «πράσινα» τιμολόγια τον Νοέμβριο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αυξημένες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει ο Νοέμβριος, καθώς οι πάροχοι ανακοινώνουν σήμερα (01.11.2025) τις νέες τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια, μεταφέροντας στην τελική τιμή την άνοδο που έχει προηγηθεί στη χονδρεμπορική αγορά.

Η επιβάρυνση αφορά κυρίως τα προϊόντα που αλλάζουν τιμή κάθε μήνα («πράσινα») και συνδέονται με το κόστος προμήθειας της ενέργειας. Τα «κίτρινα» τιμολόγια, που επίσης επηρεάζονται από τη διακύμανση της αγοράς, αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, ενώ τα σταθερά συμβόλαια παραμένουν ανεπηρέαστα όσο διαρκεί η σύμβαση. Για τα νοικοκυριά με διζωνικό μετρητή, η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από το μείγμα κατανάλωσης ημέρας-νύχτας.

Στην τελική χρέωση θα αποτυπωθούν επιπλέον τα πάγια, τυχόν εκπτώσεις συνέπειας και ο μηχανισμός διακύμανσης που περιγράφεται στους όρους κάθε προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι δύο τιμολόγια με παρόμοια ονομαστική τιμή κιλοβατώρας μπορούν να δώσουν διαφορετικό τελικό λογαριασμό, ανάλογα με τα πρόσθετα κόστη και τις προϋποθέσεις έκπτωσης.

Οι εταιρείες προμήθειας αναδιαμορφώνουν την εμπορική τους πολιτική ενόψει χειμώνα, με μεγαλύτερο βάρος σε σταθερά ή «υβριδικά» προϊόντα για όσους αναζητούν προβλεψιμότητα, και σε ευέλικτες επιλογές για καταναλωτές που παρακολουθούν στενά την αγορά. Για τους οικιακούς πελάτες, κρίσιμα σημεία πριν από οποιαδήποτε αλλαγή παραμένουν: η σύγκριση συνολικού κόστους (κιλοβατώρα, πάγιο, λοιπές χρεώσεις), οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, η διάρκεια του συμβολαίου και η αντιστοίχιση του προφίλ κατανάλωσης με το κατάλληλο προϊόν.

Με τα τιμολόγια Νοεμβρίου σε τροχιά ανόδου, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν τις επίσημες ανακοινώσεις των παρόχων και να επανεκτιμήσουν τις ανάγκες τους, ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται τον λογαριασμό μέσα στο επόμενο τρίμηνο υψηλής ζήτησης.