Στουρνάρας: Οι τέσσερις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεταποίηση στην Ελλάδα

Σε τέσσερις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική μεταποίηση αναφέρθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας, από το βήμα εκδήλωσης των ΜΙΕΤ -ΙΟΒΕ- Ελληνική Παραγωγή.

Ο Γιάννης Στουρνάρας ενώ παραδέχτηκε τα βήματα προόδου της ελληνικής μεταποίησης, τόνισε πως εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με την ΕΕ, λόγω αυτών των προκλήσεων.

Καταγράφεται μεγάλο παραγωγικό χάσμα μεταξύ ημών και της Ευρώπης το οποίο απαιτεί «γεφύρωση» μεταξύ μεταποίησης και άλλων παραγωγικών κλάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, και εν μέσω διεθνούς μεταβλητότητας, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα αντιμετωπίζει τέσσερις προκλήσεις:

Πράσινη μετάβαση: Τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού δομών και διαδικασιών, ώστε η μεταποίηση να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον κανόνων και απαιτήσεων.

Ενέργεια: Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και υψηλό κόστος ενέργειας που ροκανίζει την ελληνική ανταγωνιστικότητα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Απαιτείται στροφή στην καινοτομία και εργασιακό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες στα οποία υστερούμε.

Χρηματοδότηση: Στην Ελλάδα καταγράφεται δύσκολη πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις θέτοντας ως ανάγκη την καλύτερη αξιοποίηση RRF/ΕΣΠΑ, των εργαλείων της ΕΑΤ.