Tα πέντε βήματα για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Τα κρίσιμα ορόσημα του Νοεμβρίου

Ένας κρίσιμος μήνας βρίσκεται στον ορίζοντα, μετά από την παρουσίαση των πέντε πυλώνων για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης, αφού οι διορίες και οι εκκρεμότητες τρέχουν και η κυβέρνηση από κοινού με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ καλούνται να πάρουν το πράσινο φως των Βρυξελλών, για να «ξεκλειδώσουν» απολύτως αναγκαίες πληρωμές, την ίδια στιγμή, που αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στα μέσα Νοεμβρίου, ακόμα και στην καρδιά της Αθήνας.

Με βάση το σχέδιο, που παρουσίασαν οι Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Κώστας Τσιάρας στο χθεσινό υπουργικό, η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2026, στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δυο (2) ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Με στόχο να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και να εξασφαλίσει τη ροή των πληρωμών, η πρωτοβουλία αυτή εκτιμάται πως θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της άρσης της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως υφιστάμενου Οργανισμού Πληρωμών από την Κομισιόν και την επιβολή σοβαρών δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος της Ελλάδας, λόγω των χρόνιων παθογενειών και της ανεπάρκειας ελέγχων, που οδήγησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση εκτιμά, πως η ΑΑΔΕ, με την εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται ως σημαντικό «ατού», η πλήρης διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, που θα ενισχύσει την ακρίβεια των ελέγχων, θα περιορίσει τον διοικητικό φόρτο και θα αυξήσει την ταχύτητα και την ασφάλεια των διαδικασιών, κάτι που έλειπε από τον Οργανισμό.

Τα ορόσημα

Αρχικά, ως τις 4 Νοεμβρίου η χώρα μας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην Κομισιόν το νέο σχέδιο δράσης για τις πληρωμές και το σύστημα διασταυρώσεων για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Σε χθεσινές του δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου και συγκεκριμένα:

• Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς πλαφόν».

• Εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550–600 εκατ. ευρώ (70% του συνολικού ποσού).

• Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή και τα 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία.

• 15 ημέρες μετά την προκαταβολή θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές της άνοιξης».

Παράλληλα, τις επόμενες μέρες -σύμφωνα με πληροφορίες – θα εκδοθεί και μια ΚΥΑ, που θα περιγράφει τον νέο ορισμό των βοσκοτόπων, αλλά και συγκεκριμένα κριτήρια, βάσει των οποίων θα δίνονται επιδοτήσεις.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν, αναμένεται να επισκεφτεί τη χώρα μας πριν από τις 10 Νοεμβρίου, με εφ’ όλης της ύλης ατζέντα. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουνίου ο Χάνσεν πραγματοποίησε συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες, με επίκεντρο την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ.

«Θερμός» Νοέμβριος με μπλόκα

Υπό το βάρος της απληρωσιάς με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που στερεί εισόδημα και ζωικό κεφάλαιο από χιλιάδες κτηνοτρόφους, αγρότες και κτηνοτρόφοι, πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες δεκάδες συσκέψεις και συντονιστικά, προκειμένου να αποφασίσουν το πώς θα κλιμακώσουν τη δράση τους.

Στα παραπάνω, προστίθενται και τα διαχρονικά προβλήματα του κλάδου, όπως οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το κόστος παραγωγής, τα μέτρα προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά.

Ενδεικτικά, από χθες Τετάρτη, αγροκτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ενώ η ΟΑΣ Αχαΐας, προχωρά την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου σε κινητοποίηση στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ διοργάνωσε στις 23 Οκτωβρίου ανοιχτή εκδήλωση με τη συμμετοχή αγροτικών και κτηνοτροφικών φορέων της χώρας, όπου μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η οργάνωση Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, την προηγούμενη Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ), όπου μεταξύ άλλων αποφασίστηκε, πως σταθμός στην κλιμάκωση του πανελλαδικού συντονισμού θα αποτελέσει η Πανελλαδική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοέμβρη στη Νίκαια της Λάρισας, για να καθοριστεί η έναρξη των πανελλαδικά συντονισμένων κινητοποιήσεων.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/