Τι ζητά ο ΑΔΜΗΕ για να μην γίνει «ισπανικό» μπλακ αουτ στην Ελλάδα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο ρόλο των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης έργων ΑΠΕ (ΦΟΣΕ) επικεντρώνεται ο ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να ληφθούν μέτρα που θα αποτρέψουν έκτακτα περιστατικά, ή ακόμα και μπλακ αουτ, στο σύστημα ηλεκτρισμού. Σχετική επιστολή απέστειλε ο διαχειριστής στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, περιλαμβάνοντας σειρά παρεμβάσεων που τέθηκαν υπό διαβούλευση.

Ο ΑΔΜΗΕ φέρει ως αρνητικό παράδειγμα την Ισπανία, όπου οι απότομες μεταβολές από μονάδες ΑΠΕ και ιδίως από φωτοβολταϊκά, αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα στο μεγάλο μπλακ αουτ της 28ης Απριλίου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, σημαντικό ρόλο στην αγορά ηλεκτρισμού έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια οι ΦΟΣΕ, δηλαδή εταιρείες που εκπροσωπούν ομάδες έργων ΑΠΕ. Ο ΑΔΜΗΕ παρατηρεί ότι το φετινό καλοκαίρι, όταν οι τιμές ήταν μηδενικές ή αρνητικές, πραγματοποιήθηκαν αυτούβουλοι περιορισμοί παραγωγής ΑΠΕ της τάξης των χιλιάδων MW, μετά από ενημέρωση από τους ΦΟΣΕ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι παραγωγοί επέλεξαν να σταματήσουν επίτηδες τη λειτουργία των μονάδων τους, παρά να εκτεθούν σε οικονομικές ζημίες.

Ο διαχειριστής προσθέτει ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο σαν να υπάρχει μια πολλαπλή βλάβη κρίσιμων στοιχείων του συστήματος και οδηγεί σε μη αναμενόμενη απώλεια μεγάλης παραγωγής, αφού δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων.

“Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανάγκης για διατήρηση εφεδρειών, τη σπατάλη πόρων όπως τα ύδατα, και τον άμεσο κίνδυνο για μπλακ αουτ σε περίπτωση που η εκτίμηση της ενέργειας που θα περιοριστεί αυτοβούλως από τους παραγωγούς είναι εσφαλμένη”, υπογραμμίζει.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε μεταρρυθμίσεις, όπως το να γίνεται πιο σταδιακά η όποια μεταβολή της παραγωγής. Επιπλέον, ζητά οι ΦΟΣΕ να εγκαταστήσουν άμεσα τον απαραίτητο εξοπλισμό τηλεεποπτείας για την παρακολούθηση των έργων τους σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: newsit.gr