Τσουχτερά τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος το Νοέμβριο – Τι δείχνει η σύγκριση με τα μπλε

Δημοσιεύθηκε

Αυξήσεις που κυμαίνονται από λιγότερο από 1 λεπτό έως και 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα σημείωσαν τα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το Νοέμβριο.

Έτσι, το εύρος των προϊόντων για το νέο μήνα φτάνει από τα 16 έως τα 26,4 λεπτά με μια μέση τιμή κοντά στα 20 λεπτά. Έτσι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις είναι αντιμέτωποι με μια σημαντική άνοδο, ως αποτέλεσμα της ακριβότερης χονδρικής που ενισχύθηκε κατά 21% τον τελευταίο μήνα. Αναλυτικά, ο πίνακας με όλα τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έχει ως εξής για το μήνα που διανύουμε:

epaggelmatika

 

Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στα μπλε σταθερά προϊόντα, τα οποία ξεκινούν από τα 12,5 λεπτά και εξασφαλίζουν σιγουριά σε βάθος τουλάχιστον 12 μηνών. Και στη δική τους περίπτωση παρατηρείται μια αύξηση, αλλά μικρότερη σε σχέση με τα πράσινα. Ο λόγος είναι ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς λιανικής υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.

mple

