Τσουχτερά τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος το Νοέμβριο – Τι δείχνει η σύγκριση με τα μπλε

Αυξήσεις που κυμαίνονται από λιγότερο από 1 λεπτό έως και 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα σημείωσαν τα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το Νοέμβριο.

Έτσι, το εύρος των προϊόντων για το νέο μήνα φτάνει από τα 16 έως τα 26,4 λεπτά με μια μέση τιμή κοντά στα 20 λεπτά. Έτσι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις είναι αντιμέτωποι με μια σημαντική άνοδο, ως αποτέλεσμα της ακριβότερης χονδρικής που ενισχύθηκε κατά 21% τον τελευταίο μήνα. Αναλυτικά, ο πίνακας με όλα τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έχει ως εξής για το μήνα που διανύουμε: