Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών – Τα νέα εισοδηματικά όρια

Από την Πέμπτη 30/10 τέθηκε σε εφαρμογή η Β’ Πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τις οικογένειες και διευρύνει την πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και η κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Καλύπτουμε πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που για πρώτη φορά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα», τόνισε η υπουργός.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (κλικ εδώ) την περίοδο από τις 30/10/2025 έως 07/11/2025.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Με την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 134947 / 29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 (ΚΥΑ 15670 / 22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000

Για τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000

Για οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000

Για οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται το ανώτατο πλαφόν και τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά:

Με 6 παιδιά: από €42.000 σε €47.000

Με 7 παιδιά: από €42.000 σε €50.000

Με 8 παιδιά: από €42.000 σε €53.000

Με 9 παιδιά: από €42.000 σε €56.000

Με 10 παιδιά: από €42.000 σε €59.000

Τα ποσά αυτά προκύπτουν μετά και τον συνυπολογισμό της διπλής αύξησης — την αύξηση των €2.000 έως και τα πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των €44.000, το οποίο προσαυξάνεται κατά €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί από τα έξι και πάνω.

