8 οι νεκροί από την επίθεση στο πανεπιστήμιο – 18χρονος ο δράστης με όνειρό του… να σκοτώσει!

Τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Ο 18χρονος ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Τα ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 18χρονος ονομαζόταν Τιμούρ Μπεκμανσούροφ και είχει ως όνειρό του… να πυροβολήσει μια μέρα αδιακρίτως! Μάλιστα αναφέρεται πως είχε κρυμμένο το όπλο από τότε που ήταν 10 χρονών.

Στα social media υπήρξε ανάρτηση που πιστεύεται ότι ανήκει στον δράστη. Εκεί έγραφε πως “δεν είναι τρομοκρακτική επίθεση, δεν ανήκω σε εξτρεμιστική οργάνωση. Δεν είμαι θρήσκος ούτε ασχολούμαι με τη πολιτική. Κανείς δεν περίμενε ότι θα το κάνω».

Μάλιστα κυκλοφορεί και μια φωτογραφία, που πιστεύεται πως είναι ο Τιμούρ.

