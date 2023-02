Αγωνία για τον Τομ Σάιζμορ- Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

10 Shares Share Tweet

O Αμερικανός ηθοποιός Τομ Σάιζμορ (Tom Sizemore) γνωστός από τον ρόλο του στη ταινία «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν», βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, αφού υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου στο σπίτι του.

«Νοσηλεύεται στην εντατική», δήλωσε ο μάνατζέρ του, Τσαρλς Λάγκο στο Fox News. «Η οικογένειά του γνωρίζει την κατάσταση και ελπίζει για το καλύτερο. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε για την ανάρρωση, καθώς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό παρακολούθηση», πρόσθεσε.

Ο Σάιζμορ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μια από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Γεννημένος την 4η Ιουλίου (Born on the Fourth of July)» το 1989. Λίγες ώρες πριν, είχε μοιραστεί στο instagram μια φωτογραφία του από τα παρασκήνια της αστυνομικής ταινίας «Heat» του 1995 μαζί με τους ηθοποιούς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Βαλ Κίλμερ, Ντάνι Τρέχο και Τζον Βόιτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον εθισμό του στα ναρκωτικά από την ηλικία των 15 ετών και σε συνέντευξή του το 2013 είχε αποκαλύψει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον είχε βοηθήσει να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ