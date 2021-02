Αιματοβαμμένη κυνηγός ποζάρει με όπλα και νεκρά ζώα στα social

Οι φωτογραφίες με νεκρά ζώα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν ως αποτέλεσμα να δεχτεί απειλές θανάτου.

Η νεαρή γαλλίδα κυνηγός ποζάρει τώρα με αίμα στο πρόσωπό της και μιλά για «το πάθος της».

Η 23χρονη Johanna Clermont έχει δεχτεί πολλά επιθετικά σχόλια online για τις φωτογραφίες που αναρτά με τα ζώα που σκοτώνει σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Η φοιτήτρια Νομικής, ωστόσο, μετρά εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα social media, πιστεύει ότι είναι σημαντικό για μια γυναίκα να φέρει «αίγλη» στο κυνήγι, στο οποίο κυριαρχούν οι άντρες.

Η νεαρή γυναίκα έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τις επιλογές της, παραμένει όμως απτόητη.

Πρόσφατα επισκέφτηκε τα Χάιλαντς, και έβαλε στο πρόσωπό της αίμα από ελάφι στο πλαίσιο μιας παράδοσης αιώνων, σύμφωνα με τη Daily Mail.

EXCLUSIVE: French female hunter sent death threats for photos with dead animals poses for blood-covered selfie https://t.co/RF9ckpKp57

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2021