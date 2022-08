Αντζελίνα Τζολί: Φωτογραφίες σοκ με μώλωπες μετά τον καυγά με τον Μπραντ Πιτ

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον μεγάλο καυγά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, που ουσιαστικά οδήγησε στον χωρισμό τους το 2016.

Το πρώην λαμπερό ζευγάρι του Χόλυγουντ τσακώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής πτήσης και ενώ ήταν παρόντα τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα της δικαστικής διαμάχης των δύο ηθοποιών, ο Πιτ επιτέθηκε στη Τζολί.

Της έχυσε μπύρα και την πήγε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, την άρπαξε από τους ώμους και την κούνησε βίαια ενώ φώναζε πως «κατέστρεφε την οικογένειά τους».

Τη στιγμή εκείνη ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Μάντοξ, παρενέβη και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τζολί, ο Πιτ επιτέθηκε και σε εκείνον.

«Όχι, η μαμά δεν είναι καλά. Καταστρέφει αυτή την οικογένεια, είναι τρελή», απάντησε ο ηθοποιός στον γιο του, όταν ρώτησε τη μητέρα του αν είναι καλά.

Ο Μάντοξ απάντησε στον Πιτ: «Όχι δεν είναι, εσύ είσαι τρελός», με τον ηθοποιό να γίνεται έξαλλος. Θέλοντας να τον σταματήσει και να προστατεύσει τα παιδιά της η Τζολί έσπρωξε τον πρώην σύζυγό της πίσω στα καθίσματα και τα τραύματα στην πλάτη και τον αγκώνα της είναι τα αποτελέσματα της «μάχης» τους.

Το Page Six δημοσίευσε φωτογραφίες από τα τραύματα που υπέστη η ίδια. Τα στιγμιότυπα είχε στην κατοχή του το FBI. Σε αυτά διακρίνονται οι μώλωπες στο χέρι και τον αγκώνα της.

Το FBI διερεύνησε την υπόθεση, αλλά ανακοίνωσε δημοσίως ότι κλείνει την έρευνά του. Η απόφαση για το περιστατικό ήταν πως ο Μπραντ Πιτ ήταν αθώος.

Το 2016, ο ηθοποιός φέρεται να ήταν υπό έρευνα για κακοποίηση παιδιών τόσο από το FBI όσο και από το Τμήμα Παιδικών και Οικογενειακών Υπηρεσιών του Λος Άντζελες μετά το περιστατικό που συνέβη. Κανένα από τα δύο δεν προχώρησε σε κατηγορίες.

«Το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών της Κομητείας του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πιτ, ο οποίος στο παρελθόν είχε παραδεχτεί ότι είχε προβλήματα με το αλκοόλ, δεν κακοποίησε σωματικά κανένα από τα παιδιά του, οπότε απαλλάσσεται από όλες τις κατηγορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα έγγραφα.

