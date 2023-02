«Απασφάλισε» η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν – «Ο Ειρηνικός μπορεί να γίνει πεδίο βολής»

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της τη Δευτέρα, δήλωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, καθώς η πανίσχυρη αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, προειδοποίησε ότι η Πιονγιάνγκ μπορεί να μετατρέψει τον Ειρηνικό σε «πεδίο βολής».

Οι δοκιμές ώθησαν τον επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στη Νότια Κορέα να προειδοποιήσει ότι οι συνεχιζόμενες προκλήσεις από την Πιονγκγιάνγκ θα ενίσχυαν μόνο τις εκκλήσεις προς τον Νότο να αναπτύξει το δικό του πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο, μια κίνηση που θα ανέβαζε δραματικά τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει μόλις δύο ημέρες αφότου η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) στη θάλασσα στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ιαπωνίας, προκαλώντας κοινές αεροπορικές ασκήσεις από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα την Κυριακή.

Η αδερφή του Kιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ προειδοποίησε για την αυξημένη παρουσία στρατηγικών πόρων των ΗΠΑ στην κορεατική χερσόνησο, αφού οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα και χωριστά με την Ιαπωνία την Κυριακή. «Εξετάζουμε προσεκτικά την επιρροή που θα ασκούσε στην ασφάλεια του κράτους μας», είπε σε δήλωση που ανέφεραν τα κρατικά μέσα37 ενημέρωσης: «Η συχνότητα χρήσης του Ειρηνικού ως πεδίου βολής εξαρτάται από τον χαρακτήρα δράσης των αμερικανικών δυνάμεων».

Ο Chung Jin-suk, επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος του Λαού δήλωσε ότι η Νότια Κορέα έχει μια «σαφή επιλογή» να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων από τον Βορρά. «Πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε μια συγκεκριμένη πυρηνική αποτροπή», είπε σε συνεδρίαση του κόμματος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. «Πρέπει να ενισχύσουμε τo kill chain μας, ώστε η Βόρεια Κορέα να μην μπορεί ποτέ να σταθεί ξανά στα πόδια της αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην κορεατική χερσόνησο».

Το Kill Chain αναφέρεται σε μια ικανότητα προληπτικού χτυπήματος κάτω από την οποία ο Νότος, αντιμετωπίζοντας μια επικείμενη πυρηνική επίθεση από τον Βορρά, θα επιχειρούσε να «αποκεφαλίσει» την ηγεσία του καθεστώτος. «Πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την ανάπτυξη των δικών μας πυρηνικών δυνατοτήτων εάν μια τέτοια απάντηση είναι ανεπαρκής» πρόσθεσε.

Υπάρχει ισχυρή δημόσια υποστήριξη για την ιδέα του οπλισμού της Νότιας Κορέας με πυρηνικά όπλα, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής από τη Βόρεια Κορέα. Μια δημοσκόπηση της Gallup στην Κορέα τον περασμένο μήνα έδειξε ότι το 76% των ερωτηθέντων είπε ότι η χώρα πρέπει να αναπτύξει το δικό της πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο, τρεις φορές περισσότεροι από ό,τι αντιτάχθηκαν στην ιδέα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα ότι η χώρα εκτόξευσε δύο βλήματα από έναν εκτοξευτή πολλαπλών ρουκετών, στοχεύοντας 395 χιλιόμετρα μακριά. Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας δήλωσε ότι οι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν έφτασαν σε μέγιστο ύψος περίπου 100 χλμ. και 50 χλμ., διανύοντας απόσταση περίπου 350-400 χιλιομέτρων πριν πέσουν έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.