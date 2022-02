«Απάτη» με το διάγγελμα Πούτιν ή μια απλή σύμπτωση; Το ρολόι του τρέλανε το Twitter

«Η Ρωσία θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για την ουκρανική κρίση, μια απόφαση που… ανάβει φωτιές και κάνει το ενδεχόμενο ενός πολέμου να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το πιθανότερο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να στηρίξει την απόφαση αυτή και κατήγγειλε πως 4 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε γενοκτονία.

Λίγο μετά το διάγγελμα, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα του Ρώσου προέδρου να υπογράφει διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο αποσκισθεισών περιοχών.

Κι αυτά ακριβώς τα πλάνα ήταν που προκάλεσαν ένα… μίνι σεισμό στο Twitter. Κι αυτό διότι το ρολόι του Ρώσου προέδρου, όπως τόνισαν κάποιοι πολύ παρατηρητικοί χρήστες, δεν… έλεγε την αλήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, το live διάγγελμα ξεκίνησε περίπου στις 21:00 ώρα Ελλάδας, δηλαδή 22:00 ώρα Μόσχας. Κράτησε περίπου μια ώρα και -σύμφωνα με το Κρεμλίνο- οι υπογραφές… έπεσαν αμέσως μετά.

Το ρολόι του «τσάρου» ωστόσο δείχνει… 03:00! Ή -ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, καθώς οι δείκτες δεν φαίνονται πολύ καθαρά- δείχνει 12.15!

Όπως είναι λογικό το Twitter «τρελάθηκε» με τους χρήστες να υποστηρίζουν πως είτε το ζωντανό διάγγελμα δεν ήταν τελικά τόσο… ζωντανό -καταλογίζοντάς του ένα στημένο σόου- είτε απλά το ρολόι του Πούτιν… χάλασε.

Another proof of planed & staged theater – during the signing of contracts with the so-called "heads of the LDPR", Putin's watch showed 12.15.

It turns out that the signing ceremony of the documents was recorded before the meeting of the Security Council🤡#SanctionsNow#NoNS2 https://t.co/Uhyq5JcG2i pic.twitter.com/1AJsC5oFwG

— Belarussische Diaspora in Österreich (@BelDiasporaAT) February 21, 2022