Χαμός στον γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Εισβολή» σε live μετάδοση από πρώην της

2 Shares Share Tweet

Στη σύλληψη του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέισον Αλεξάντερ, ο οποίος εισέβαλε στο χώρο του γάμου της με τον Σαμ Ασγκάρι προχώρησαν οι αρχές στη νότια Καλιφόρνια.

Ο Αλεξάντερ, μάλιστα, μετέδωσε live μέσω του Instasgram την «εισβολή» του αυτή. Στο βίντεο φαίνεται ο Αλεξάντερ να πλησιάζει τον άδειο εκείνη τη στιγμή χώρο ο οποίος ήταν στολισμένος όταν ρωτήθηκε από τους άνδρες ασφαλείας υποστήριξε ότι ήταν καλεσμένος της Σπίαρς.

«Είναι η πρώτη μου σύζυγος, η μοναδική μου σύζυγος» ακούγεται να λέει ο Αλεξάντερ ο οποίος παντρεύτηκε το 2004 την τραγουδίστρια με την οποία ήταν παιδικοί φίλοι, μολονότι ο γάμος τους διήρκησε μόλις 55 ώρες.

«Είμαι ο πρώτος σύζυγός της, ήρθα για να μπω στον γάμο» συνέχισε ο Αλεξάντερ με τους άνδρες της ασφαλείας να τον ρίχνουν κάτω πριν τελικά να συλληφθεί από αστυνομικούς της κομητείας Βεντούρα στην νότια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η σύλληψη έγινε γιατί σε βάρος του Αλεξάντερ εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από άλλη κομητεία χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείεται να του ασκηθούν κατηγορίες και για όσα έκανε στον γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η 40χρονη τραγουδίστρια και o 28χρονος personal trainer Σαμ Ασγκάρι θα αντάλλαζαν την Πέμπτη, όρκους αφοσίωσης, μπροστά σε περίπου 100 άτομα.

Ο Σαμ Ασγκάρι, μοντέλο και γυμναστής έκανε πρόταση στην τραγουδίστρια της επιτυχίας του Hit Me Baby One More Time τον Σεπτέμβριο, λίγο μετά την απελευθέρωση της από τη 13χρονη αυστηρή κηδεμονία που όπως η ίδια κατήγγειλε την είχε καταστρέψει τη ζωή.

Η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ και ο Ασγκάρι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα του βίντεο Slumber Party το 2016, και το ζευγάρι σπάνια έχει χωρίσει από τότε.