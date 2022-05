0 Shares Share Tweet

Συντετριμμένη είναι η αρραβωνιαστικιά του Ray Liotta, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών. Ο σταρ των Goodfellas πέθανε στον ύπνο του στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με το People.

Η Jacy Nittolo θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα αρραβωνιαστικό της ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες τους, τις οποίες συνόδευε ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Η ζωή μου αυτά τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν παρά πραγματικά μαγική. Ο Ρέι και εγώ μοιραζόμασταν μια βαθιά αγάπη που θα έχω στην καρδιά μου για πάντα», έγραψε. «Γελούσαμε καθημερινά και ήμασταν αχώριστοι. Η χημεία ήταν άγρια ​​με την καλή έννοια».

«Ήταν τα πάντα στον κόσμο για μένα. Δεν χορτάσαμε ο ένας τον άλλον. Το είδος της πραγματικής αγάπης που ονειρεύεται κανείς», πρόσθεσε η Nittolo. Και κατέληξε: «Ήταν ο πιο όμορφος άνθρωπος μέσα και έξω που γνώρισα ποτέ…».

Δείτε την ανάρτηση της Jacy Nittolo:

Ποιος ήταν ο σπουδαίος ηθοποιός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Υιοθετήθηκε όταν ήταν έξι μηνών. Στους κινηματογραφικούς του ρόλους περιλαμβάνονται οι εξής: Ray Sinclair στο Something Wild, Shoeless Joe Jackson στο Field of Dreams, Henry Hill στο Goodfellas, Officer Pete Davis στο Unlawful Entry και Detective Lieutenant Henry Oak στο Narc. Κέρδισε βραβείο Emmy για το ρόλο του στο ER.

Ένας από τους πρώτους ρόλους του Liotta ήταν ο Joey Perrini στη σαπουνόπερα Another World. Εμφανίστηκε στη σειρά από το 1978 έως το 1981. Το 1987 κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ταινία Something Wild. Το 1989, συμπρωταγωνίστησε, μαζί με τον Κέβιν Κόστνερ, στην ταινία φαντασίας/δράμα, Field of Dreams.

Ο Liotta ήταν ο Shoeless Joe Jackson, το φάντασμα του διάσημου παίκτη του μπέιζμπολ. Το 1990, ο Liotta ήταν ο πραγματικός μαφιόζος Henry Hill στην ταινία Goodfellas του Martin Scorsese.

Το 1992, συμπρωταγωνίστησε, μαζί με τους Kurt Russell και Madeleine Stowe, στο θρίλερ Unlawful Entry ως ψυχοπαθής αστυνομικός. Είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία επιστημονικής φαντασίας/δράσης No Escape.

Ο Liotta κέρδισε περισσότερα εύσημα για την ταινία Cop Land του James Mangold, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τους Sylvester Stallone, Robert De Niro και Harvey Keitel. Το 1998, έλαβε επαίνους για την αστυνομική ταινία Phoenix.

Εκτός από τους κινηματογραφικούς του ρόλους, ήταν ο τραγουδιστής Frank Sinatra στην τηλεοπτική ταινία The Rat Pack του 1998. Για τον ρόλο αυτό έλαβε υποψηφιότητα για το Screen Actors Guild Award. Έδωσε τη φωνή του Tommy Vercetti για το βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto: Vice City του 2002.

Έλαβε μια υποψηφιότητα για το Independent Spirit Award και μια υποψηφιότητα για τα Phoenix Film Critics Society Awards ως καλύτερος άντρας β’ ρόλου για την ταινία Narc.

Στη συνέχεια επανενώθηκε με τον σκηνοθέτη James Mangold το 2003 στο πλευρό των John Cusack και Alfred Molina στο σκοτεινό θρίλερ τρόμου Identity. Το 2005 έκανε επίσης την αφήγηση του Inside the Mafia για το National Geographic Channel. Εμφανίστηκε με τον John Travolta στην ταινία Wild Hogs και με τον Johnny Depp στην ταινία Blow του 2001.

Το 2011, πρωταγωνίστησε στην ταινία The Son of No One, δίπλα στους Channing Tatum και Al Pacino. Οι πρόσφατες ταινίες του Liotta περιλαμβάνουν το Date Night με τον Steve Carell, το Charlie St. Cloud με τον Zac Efron, το ανεξάρτητο δράμα Snowmen και το The River Sorrow, όπου ο Λιότα πρωταγωνίστησε ως ντετέκτιβ δίπλα στους Christian Slater και Ving Rhames.