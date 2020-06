Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Το ρύζι Uncle Ben’s αλλάζει λογότυπο

1 Shares Share Tweet

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ρυζιού Uncle Ben’s, Mars Inc., σχεδιάζει να αλλάξει την ταυτότητα της μάρκας του ρυζιού και είναι μία από τις πολλές εταιρείες τροφίμων που σχεδιάζουν να αναθεωρήσουν λογότυπα και συσκευασίες που έχουν επικριθεί εδώ και καιρό για τη διαιώνιση των φυλετικών στερεοτύπων.

Σύμφωνα με το CNNi, σε μια δήλωση στον ιστότοπό της την Τετάρτη, η εταιρεία έγραψε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξελιχθεί η μάρκα του Uncle Ben, συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής ταυτότητάς της. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιες θα είναι οι ακριβείς αλλαγές και το χρονοδιάγραμμα, αλλά αξιολογούμε όλες τις δυνατότητες».

Αυτές οι κινήσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, είναι η αναγνώριση ότι ρατσιστικά στερεότυπα βρίσκονται σε σήματα προϊόντων. Ένα ζήτημα που τέθηκε στο προσκήνιο μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του θείου Μπεν, το όνομα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1946. Αφορά έναν μαύρο αγρότη γνωστό ως θείο Μπεν, ο οποίος διακρίθηκε στην καλλιέργεια ρυζιού.

Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος που απεικονίζεται στο λογότυπο είναι «ένας αγαπημένος σεφ του Σικάγου και σερβιτόρος που ονομάζεται Φρανκ Μπράουν», αναφέρει η εταιρεία.

Ωστόσο, η λέξη θείος/θεία θυμίζει ότι κάποτε οι λευκοί του Νότου αποκαλούσαν έτσι τους μαύρους ηλικιωμένους, επειδή δεν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν γι΄ αυτούς τις λέξεις «κύριος» και «κυρία».

Την ίδια στιγμή, και άλλες εταιρείες αποσύρουν λογότυπα που χαρακτηρίζονται ρατσιστικά, στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ. Η εταιρεία Quaker Oats αποφάσισε να αποσύρει το λογότυπο της Θείας Τζενίμα (Aunt Jenima), το οποίο διατηρούσε εδώ και 130 χρόνια στις συσκευασίες της.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καθώς εργαζόμαστε με σκοπό να οδηγηθούμε στη φυλετική ισότητα μέσω από αρκετές πρωτοβουλίες, πρέπει επίσης να ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στις μάρκες μας και να διασφαλίσουμε ότι αντανακλούν τις αξίες μας και συμφωνούν με τις προσδοκίες των πελατών μας».

Με πληροφορίες από: Uncle Ben’s and Mrs. Butterworth’s follow Aunt Jemima phasing out racial stereotypes in logos

By Jordan Valinsky, CNN Business