Φώναξαν… κυνηγό φαντασμάτων για να βρει το «κορίτσι που δεν έχει μάτια»

Μια ιστορία βγαλμένη από ταινία τρόμου ζει εδώ και τριάντα χρόνια το χωριό Staffordshire καθώς έρχεται αντιμέτωπο με ένα φάντασμα (!) ενός κοριτσιού που δεν έχει μάτια!

Ο Lee Brickley, συγγραφέας του βιβλίου «Ghosts of Cannock Chase: Terrifying reports of paranormal activity from the UK’s most haunted town», επισκέφτηκε την περιοχή το 2014, μετά από μια κλήση που έλαβε από έναν άνδρα ο οποίος του είπε πως εδώ και πολλά χρόνια εμφανίζεται ένα κορίτσι δίχως μάτια.

Ο Lee Brickley

Η ιστορία έφτασε μέχρι και στη βρετανική έκδοση της Huffington Post, η οποία αναφέρει: «Μόλις μπεις στο δάσος, ο δρόμος δεν είναι ορατός. Ακούς ήχους από το μικρό κορίτσι. Δεν είναι ψηλότερο από ένα μέτρο και εμφανίζεται από το πουθενά».

Μάλιστα, ο Brickley βρήκε μια γυναίκα που ισχυρίζεται πως είναι η θεία του μυστηριώδους κοριτσιού, το οποίο εξαφανίστηκε και από το 1982 δεν το είδε κανείς ξανά!

Αν νομίζετε πως η ιστορία του Staffordshire τελειώνει εδώ, τότε να σας πληροφορήσουμε πως οι κάτοικοι ενέκριναν και πλήρωσαν για να τους επισκεφτεί κυνηγός φαντασμάτων (!) ώστε να εντοπίσει το κορίτσι και να το διώξει από το χωριό!

Αστικός μύθος ή μια ιστορία για το Χάλογουιν; Κανείς δεν γνωρίζει, ωστόσο οι κάτοικοι του Staffordshire ισχυρίζονται πως η ιστορία τους είναι πραγματική…

Πηγή:https://www.newsbomb.gr/