Γαλλία: Τρεις νεκροί σε νέα επίθεση – Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε εκκλησία στη Νίκαια

Συναγερμός στη Νίκαια της Γαλλίας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κοντά σε εκκλησία, που άφησε πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία γυναίκα που αποκεφαλίστηκε και πολλούς τραυματίες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην εκκλησία Νοτρ Νταμ της πόλης και ο δράστης έχει συλληφθεί.

Το Open μετέδωσε πρώτο τις πληροφορίες ότι πρόκειται για νέο αποκεφαλισμό στη Γαλλία. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί, ανέφερε στο Twitter ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά την επίθεση που εκδηλώθηκε στην πόλη αυτή της Γαλλίας, από έναν άγνωστο με μαχαίρι κοντά στην εκκλησία, και εκτίμησε ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Two people are BEHEADED and several others wounded in 'terrorist' knife attack at a Catholic church in Nice https://t.co/2zsfMHoIFd pic.twitter.com/lGM4tB6nu7

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2020