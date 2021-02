Η σπάνια «διπλή εγκυμοσύνη» γυναίκας που έμεινε ξανά έγκυος τρεις εβδομάδες μετά τη σύλληψη του γιου της

Κοιτάζοντας τα δύο μωράκια με τη χαρακτηριστική διαφορά μεγέθους, δεν είναι εύκολο να πιστέψεις πως είναι δίδυμα.

Η βρετανή μαμά Rebecca Roberts πέρασε όμως μια σπάνια «διπλή εγκυμοσύνη», όπως λέει, μένοντας έγκυος στην κόρη της Rosalie τρεις μόλις βδομάδες μετά την εγκυμοσύνη της στον γιο της Noah.

Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο μεν (superfetation), έχει καταγραφεί ωστόσο κάποιες φορές παγκοσμίως. Η 39χρονη κατάφερε να ξαναμείνει έγκυος διανύοντας την τρίτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.

Mother conceives daughter just three weeks after falling pregnant with son in rare 'double pregnancy' https://t.co/TKMUsHqiYM

