Ισχυρίστηκε πως όσοι εμβολιάζονται εμφανίζουν AIDS!

Το YouTube ανέλαβε δράση κατά του προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο , καθώς – ύστερα από βίντεο με fake news όπου ο Μπολσονάρο μιλούσε για άμεση σχέση των εμβολίων κατά του κορονοϊού με το AIDS – ανέστειλε για μία εβδομάδα κάθε δραστηριότητα στο κανάλι του και διέγραψε το επίμαχο βίντεο.

«Διαγράψαμε βίντεο από το κανάλι του Ζαΐρ Μπολσονάρο διότι παραβίασε την πολιτική χρήσης μας όσον αφορά την παραπληροφόρηση για ιατρικά ζητήματα που αφορούν την COVID-19», καθώς ο αρχηγός του κράτους υπονόησε «πως τα εμβόλια δεν μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης της ασθένειας και προκαλούν άλλες μολυσματικές ασθένειες», εξήγησε η πλατφόρμα YouTube, η οποία ανήκει στην Google.

Επρόκειτο για τη δεύτερη φορά που ο βραζιλιάνος πρόεδρος παραβίασε την «πολιτική χρήσης» του YouTube.

Αυτή τη φορά, δεν θα μπορεί να μεταφορτώνει νέα βίντεο, ή να κάνει απευθείας μεταδόσεις βίντεο, για τις επτά επόμενες ημέρες, όπως ορίζει ο κανονισμός της πλατφόρμας. Τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι του, που έχει 3,5 εκατ. συνδρομητές, παραμένουν ακόμη προσβάσιμα στο YouTube.

Εξάλλου, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, κατέβασαν τη Δευτέρα (25.10.2021) το επίμαχο βίντεο, με πανομοιότυπο σκεπτικό.

Bolsonaro, president of Brazil, reads a rumor from a well-known fake news website in a live stream, claiming that covid vaccines cause AIDS.

Bozo lendo “notícia” de site de boatos em live, alegando que vacinas contra COVID causam AIDS. pic.twitter.com/Us4ha7NFwm

— EterSec #Anonymous (@EterSec_) October 24, 2021