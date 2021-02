Μητέρα έπεσε με το αυτοκίνητο σε ποτάμι για να αυτοκτονήσει – Μέσα ήταν και ο γιος της με ειδικές ανάγκες

Μια γυναίκα από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ έριξε εσκεμμένα το αμάξι της σε ένα ποτάμι, έχοντας στο πίσω κάθισμα τον γιο της, ένα παιδί με ειδικές ικανότητες.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της τοπικής αστυνομίας, νεκροί ανασύρθηκαν και οι δύο.

Η έρευνα κατέληξε πρόσφατα για τα αίτια του τραγικού περιστατικού του Ιουλίου, που έδωσε τέλος στη ζωή της 54χρονης Connie Crowell και του 22χρονου γιου της, Jack.

Connecticut mom drove into river to kill herself, special-needs son: police https://t.co/0ryzBqHvFs pic.twitter.com/whFb2UPbpR

— New York Post (@nypost) February 19, 2021