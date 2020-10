Μποτιλιάρισμα 700 χλμ έξω από το Παρίσι λίγες ώρες πριν το δεύτερο γενικό lockdown

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε η κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από το Παρίσι λίγες ώρες πριν τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εθνικό lockdown στη Γαλλία.

Στην περιοχή της Ile-de-France το μποτιλιάρισμα έφτασε τα 700 χιλιόμετρα το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών Μέσων, καθώς το lockdown τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, προκειμένου να συγκρατηθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας που «χτυπάει» έντονα τη χώρα.

Από σήμερα οι πολίτες έχουν εντολή να παραμείνουν στο σπίτι τους και να βγαίνουν μόνο για περιπτώσεις ανάγκης, ιατρικούς λόγους και τα απαραίτητα ψώνια.

Το νέο lockdown είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν την Τετάρτη το βράδυ απευθυνόμενος από τηλεοράσεως στον γαλλικό λαό.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020