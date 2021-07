Ο καιρός τρελάθηκε: Εμείς καιγόμαστε και στη Βραζιλία χιονίζει

0 Shares Share Tweet

Στο μυαλό όλων η Βραζιλία – εκτός από το ποδόσφαιρο – είναι συνδεδεμένη με ήλιο και ατέλειωτες παραλίες. Λάθος, μεγάλο λάθος. Γιατί στην συνήθως θερμή χώρα της Νοτίου Αμερικής δεν αποκλείεται και να… χιονίσει!

Συγκεκριμένα το βράδ της Πέμπτης προς Παρασκευή οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα στην Βραζιλία, ιδίως στο νότιο μέρος της, κι άρχισε να χιονίζει.

Αιτία ένα ψυχρό κύμα από την Ανταρκτική που επηρέασε τον καιρό -εκτός από τη Βραζιλία- και στην Ουρουγουάη.

Temperatures dropped across Brazil – with rare snowfall overnight in some places – as a polar air mass advanced toward the center-south of the global agricultural powerhouse, threatening coffee, sugarcane and orange crops with frost https://t.co/YbWlHm7B7E 1/5 pic.twitter.com/rPfbTCujC5 — Reuters Science News (@ReutersScience) July 30, 2021

Το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Χαρακτηριστική η ανάρτηση ενός Βραζιλιάνου οδηγού φορτηγού, του Concalves Marques, ότι στα 62 χρόνια της ζωής του δεν έχει ξαναδεί χιόνι!

More than 40 cities in the state of Rio Grande do Sul had icy conditions and at least 33 municipalities had snow, the meteorology company Somar Meteorologia reports 3/5 pic.twitter.com/NSAmtZDy2U — Reuters Science News (@ReutersScience) July 30, 2021

More of snow in Brasil pic.twitter.com/AdoKdcSV08 — Primordilian Frenso🎹🎼🥁🎤 (@Primordilian) July 30, 2021

Οι κάτοικοι των περιοχών που χιόνισε μπορεί να αιφνιδιάστηκαν, δεν έχασαν όμως την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να παίξουν με το χιόνι. Σχεδόν όλοι. Εκτός -ίσως- από τους οδηγούς των αυτοκινήτων που είναι και «άμαθοι»…