Ο παπαγάλος που έχασε την μιλιά του όταν πέθανε το αφεντικό του, τώρα λέει «άντε γ…» στο νέο ιδιοκτήτη

Πολλές φορές τα ζώα συνδέονται συναισθηματικά με τα αφεντικά τους και θρηνούν αν τα χάσουν. Μία τέτοια περίπτωση έρχεται και από την Μεγάλη Βρετανία με πρωταγωνιστή έναν παπαγάλο…

Ο λόγος για τον Jesse, ο οποίος όταν πέθανε ο άνθρωπος που τον είχε σπίτι του, δεν μπορούσε να δεχθεί με τίποτα την απώλειά του, με αποτέλεσμα να αλλάξει η συμπεριφορά του στο Ashley Heath Animal Centre όπου μεταφέρθηκε.

«Γρήγορα καταλάβαμε οτι θρηνούσε για τον θάνατο και την αλλαγή περιβάλλοντος. Σταμάτησε να μιλάει, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις που έλεγε απλά αντίο. Ένιωθε μοναξιά και θλίψη. Έπρεπε να του βρούμε ένα νέο περιβάλλον για να αποβάλει αυτή την θλίψη», είπε εκπρόσωπος του Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Αυτό λοιπόν βρέθηκε στο σπίτι της Rachel Leather που ασχολείται με την συμπεριφορά των ζώων και πλέον όλα δείχνουν οτι πηγαίνουν καλύτερα.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε και στο video, ο αφρικανικός παπαγάλος, «στολίζει» κανονικά το νέου αφεντικό, λέγοντάς της «άντε γ@μ!$ου»