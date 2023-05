Ο Τιτανικός όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί – Η πρώτη ψηφιακή τρισδιάστατη άποψη που αποκαλύπτει μυστικά

Ο Τιτανικός, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαλύπτεται σε μια μοναδική τρισδιάστατη άποψη από τη σάρωση που έκανε το 2022 η εταιρεία χαρτογράφησης βαθέων υδάτων Magellan Ltd. και η Atlantic Productions, που έχει στα σκαριά ντοκιμαντέρ για το έργο της ψηφιακής σάρωσης πλήρους μεγέθους του ναυαγίου.

Ο Τιτανικός βρίσκεται 3.800 μέτρα κάτω στον Ατλαντικό από το 1912, μετά το ναυάγιό του, και έχει εξερευνηθεί εκτενώς από το 1985 μέχρι σήμερα.

Όμως, το μέγεθός του και το σκοτάδι που έχει το τεράστιο αυτό βάθος, δημιουργούσαν μεγάλες δυσκολίες στους ερευνητές, καθώς το μόνο που μπορούσαν να δουν είναι την αποσύνθεσή του σε – ομολογουμένως – δελεαστικά στιγμιότυπα.

Τώρα, με τη χαρτογράφηση βαθέων υδάτων δημιουργήθηκε η πρώτη ψηφιακή σάρωση πλήρους μεγέθους του Τιτανικού και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να ρίξει νέο φως στο τι συνέβη στο ναυάγιο με τους 1.500 νεκρούς, μετά την πρόσκρουση του πλοίου σε παγόβουνο, στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχουν ακόμα ερωτήματα, βασικά ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με το πλοίο», δήλωσε στο BBC ο αναλυτής του Τιτανικού, Παρκς Στίβενσον και πρόσθεσε ότι είναι «ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα για να οδηγηθεί η ιστορία του Τιτανικού προς την τεκμηριωμένη έρευνα και όχι εικασίες».

Πώς δημιουργήθηκε η πλήρης σάρωση

Η εταιρεία Magellan Ltd. κατάφερε το καλοκαίρι του 2022 να πραγματοποιήσει την πλήρη ψηφιακή σάρωση του Τιτανικού, μαζί με την Atlantic Productions, που κάνει ντοκιμαντέρ για το εγχείρημα. Υποβρύχια βρέθηκαν κοντά στο ναυάγιο και το ερεύνησαν για περισσότερες από 200 ώρες σε όλο το μήκος και πλάτος του.

The Titanic scan is remarkable – showing the wreck in its entirety as if the water has been drained away… Check it out here – also coming up on @BBCBreakfast and @BBCr4Today #Titanic

(Footage: Atlantic Productions/ Magellan) pic.twitter.com/VAlwVYOrdG

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) May 17, 2023