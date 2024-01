Οι απόκοσμες εικόνες των κορακιών στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό και τα μεγαλύτερα τσουνάμι στην ιστορία – Στους 48 οι νεκροί

0 Shares Share Tweet

Στον απόηχο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,6 βαθμών που ταρακούνησε την Ιαπωνία, τα social media γέμισαν με απόκοσμες σκηνές με εκατοντάδες κοράκια να συγκεντρώνονται πάνω σε κτίρια στη Φουκουόκα.

Η ασυνήθιστη συμπεριφορά των κορακιών, που συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς και φωνάζουν δυνατά πάνω σε κτίρια, έχει προκαλέσει εικασίες σχετικά με την ευαισθησία των ζώων πριν και μετά από σεισμούς αλλά και τσουνάμι.

Ενώ οι επιστήμονες συχνά μελετούν τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, οι εικόνες αυτές λειτουργούν ως ένα απόκοσμο σκηνικό γι αυτά που θα ακολουθήσουν όπως λένε όσοι κατέγραψαν τα σμήνη των πουλιών.

Τα social media έχουν γεμίσει και με αφιερώματα στα μεγαλύτερα τσουνάμι που έχουν πλήξει την ανθρωπότητα και μάλιστα τα συγκρίνουν όσον αφορά στο ύψος των κυμάτων με μνημεία που έχουν το μεγαλύτερο ύψος στον κόσμο.

The Largest waves from year to year..!

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Οι ισχυρές, πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν χθες, Δευτέρα (01/01/2024), την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 48 ανθρώπους, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές, πάντως το τσουνάμι που εκδηλώθηκε μετά τον ισχυρότερο σεισμό τελικά ήταν, ευτυχώς, αδύναμο.

Ο μεγαλύτερος σεισμός, που καταγράφτηκε χθες λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ισικάουα, είχε ισχύ 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), 7,6 σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός αυτός, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, προκάλεσε τσουνάμι στις ακτές κι ανάγκασε πολλούς κατοίκους να σπεύσουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο το ταχύτερο δυνατόν.

Τα κύματα ωστόσο ευτυχώς δεν είχαν μεγάλο ύψος, παρότι αρχικά κηρύχθηκε ο μέγιστος συναγερμός από την JMA: μετρήθηκε πως έφθασαν το 1,2 μέτρο στον λιμένα Ουατζίμα, στη χερσόνησο Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα.

Το επίπεδο κινδύνου τσουνάμι κατόπιν μειώθηκε και όλες οι προειδοποιήσεις ανακοινώθηκε εντέλει από την JMA πως αίρονται στις 10:00 (στις 03:00 ώρα Ελλάδας).