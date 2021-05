Οι κραυγές ηλικιωμένου που έχει πέσει στο έδαφος την ώρα που τον κλέβουν δύο έφηβοι

Είναι οι δραματικές στιγμές που ένας ηλικιωμένος δέχεται επίθεση από δύο νεαρούς, οι οποίοι τον έχουν ρίξει στο έδαφος.

Ο άντρας ουρλιάζει για βοήθεια και η σοκαριστική επίθεση στη βόρεια Καλιφόρνια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας έξω από το ίδιο του το σπίτι.

Οι κραυγές του ακούγονται καθαρά στο βίντεο, όπου φαίνονται οι δύο έφηβοι να τον έχουν ρίξει στο έδαφος και να του κλέβουν το ρολόι του.Η επίθεση σημειώθηκε μέρα μεσημέρι και ο 80χρονος Ασιάτης φώναζε για βοήθεια, χωρίς κανείς να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις του. Ένα άλλο πρόσωπο φαίνεται κάποια στιγμή στις εικόνες αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν μαζί με τους δύο δράστες.

Η αστυνομία πιστεύει πως οι δράστες ήταν περίπου 16 ετών και το όχημα με το οποίο διέφυγαν φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε μια άλλη ληστεία.

As if hearing an 80-year old man cry out for help after getting knocked to the ground in San Leandro isn’t bad enough…

…the suspects are teens as young as 16 and you can hear one laughing loudly.

(1/3) #stopaapihate #aapi pic.twitter.com/dZHe5Op9DZ

— Dion Lim (@DionLimTV) May 10, 2021