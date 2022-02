Οι σειρήνες βάζουν το Κίεβο στα καταφύγια – Φόβος αεροπορικής επιδρομής από τη Ρωσία

Το ΒΒC μεταδίδει ότι αυτή την ώρα ακούγονται σειρήνες στο κέντο του Κιέβου ενώ εντείνονται οι φόβοι για πιθανά ρωσικά χτυπήματα από αέρος.

Στον κόσμο έχει δοθεί σύσταση να αναζητήσει καταφύγιο και πολλοί Ουκρανοί έχουν από το πρωί καταφύγει στους σταθμούς του Μετρό.

Εν τω μεταξύ όπως έγινε γνωστό ρωσικά στρατεύματα από την πλευρά της Λευκορωσίας εισήλθαν σήμερα σε μια περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, έγινε γνωστό από έναν σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, καθώς συνεχίζονται οι μάχες στη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Από την πλευρά του, το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, επικαλούμενο τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών Αντόν Γκερατσένκο.